"Могут убить": перечислила самые опасные комнатные растения Малышева

Антуриум, в свою очередь, содержит вещества, которые стимулируют выработку гистамина при попадании на кожу, из-за чего у человека возникает аллергическая реакция вплоть до анафилактического шока.

В частности, сок и выделения диффенбахии ядовиты и при попадании на слизистую могут вызывать отеки

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала перечислила популярные комнатные растения, которые могут быть опасны для человека.

В их число вошли диффенбахия, монстера и антуриум.

В частности, сок и выделения диффенбахии ядовиты и при попадании на слизистую могут вызывать отеки. По словам медика, подобные последствия вызывает оксалат кальция, который содержится в растении.



Еще одним ядовитым, но популярным комнатным растением у россиян является монстера, добавила она. В ней также есть оксалат кальция, однако, помимо этого, ночью оно выделяет большое количество углекислого газа.Антуриум, в свою очередь, содержит вещества, которые стимулируют выработку гистамина при попадании на кожу, из-за чего у человека возникает аллергическая реакция вплоть до анафилактического шока."Наш совет: никакие растения не выставлять в школах", — отметила телеведущая.Малышева и ее коллеги призвали не держать растения в спальнях и детских комнатах, поскольку, даже если они безопасны, на крупных листьях скапливается большое количество пыли, а в грунте — грибок.