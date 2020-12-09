Как нужно отмечать день Святого Николая 19 декабря 2020 года и что обязательно дарить детям

В данный праздник девушки не упускают возможность погадать на суженого и привлечь в свою жизнь счастье, удачу и благополучие.

День Святого Николая – один из самых необычных и интересных праздников в году, которого с большим нетерпением ждут дети

День Святого Николая – один из самых необычных и интересных праздников в году, которого с большим нетерпением ждут дети. Существует много традиций и обрядов, которые переносят всех в сказку.

История празднования дня Святого Николая 19 декабря

День Святого Николая ежегодно припадает на 19 декабря. Имеет свои традиции, обряды и интересную историю. Праздник Святого Николая Чудотворца назвали в честь святого, который родился около 270 года. Родители были богатыми и зажиточными людьми. Долгое время не могли иметь детей, но Бог смиловался над ними и послал сына. Мальчик рос добрым и общительным. Всячески помогал людям.

Ещё в детстве начал ходить в церковь, он выучил все молитвы. Не пропускал ни одного богослужения. Как только родители умерли, Николай решил отдать все деньги бедным и нуждающимся людям, а сам пошел в епископы.

Свою жизнь посвятил Богу и людям, которые нуждались в помощи. Однажды один бедный человек не мог отдать свою дочку замуж, так как не было денег на приданое. Николай узнал об этом и положил под двери мешочек с золотыми монетами. После этого зародилась традиция на Николая Чудотворца дарить подарки детям, близким людям.

Какие подарки можно дарить детям 19 декабря

19 декабря отмечают всей семьей. Принято дарить подарки, усаживаться за праздничный стол и готовить различные вкусности, соблюдая при этом пост. Люди веселятся, радуются в данный день недели. Особое внимание уделяют подаркам детям. Можно сделать необычные сюрпризы в виде сладких лакомств, конфет и пряников.

Если есть возможность, покупают игрушки, книжки, альбомы для рисования, тетради, карандаши, сумки, рюкзаки, одежду. Многое будет зависеть от бюджета родителей, от возраста ребёнка.

В старые времена верили: если ребёнок под подушкой нашёл подарок, значит он хорошо себя вёл и Святой Николай сделал сюрпризы. Если же нет подарков, значит ребёнку нужно изменить своё поведение как к взрослым, так и к сверстникам.

Особое внимание уделяли детям из неблагополучных семей. Люди собирали деньги и покупали для них особые подарки, которые помогали им поверить в сказку.

Приметы и традиции на 19 декабря

Существуют приметы на 19 декабря. Считалось, что в день Николая приходят Никольские морозы. Поэтому люди всячески готовились к холодам. Старались утеплить дом. Во время празднования Николая Угодника принято ходить в церковь и молиться святому.

Молитва помогала избавиться от всех неудач и привлекала в семью счастье и благополучие. 19 декабря принято печь хлеб, который защищал семью от холодов и всех невзгод. Люди готовили специальный никольских хлеб и ставили его на стол для угощения родных и близких сердцу людей.

Принято до 19 декабря отдать все долги, чтобы наступающий год был счастливым и удачным во всём. Если на Николая пошел снег, значит зима будет снежной и суровой. Дожди и слякоть притягивали теплую зиму.

На Николая Чудотворца принято хозяину обходить свой дом, чтобы не было никаких проблем в будущем.

Гадания на суженого на Николая Чудотворца 19 декабря

В данный праздник девушки не упускают возможность погадать на суженого и привлечь в свою жизнь счастье, удачу и благополучие.

Чтобы узнать, выйдет девушка замуж, советуют взять три свечи и загадать желание на любимого человека. Если они будут гореть и не коптеть, значит судьба подарит возможность встретить человека своей мечты.

Источник: rsute.ru