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Забавные детеныши родились у капибар в зоопарке Новосибирска

14:00 09.12.2020 Фото: Kivuli
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Малыши чувствуют себя замечательно и уже ходят вместе с мамами.

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Малыши у капибар рождаются сразу зрячими

Вчера в нашем зоопарке на свет появились два детеныша капибары.

У этого вида малыши рождаются зрячими и вполне самостоятельными. Вскоре после рождения они начинают ходить за мамами. Выглядят по–младенчески милыми и забавным.

Капибара — самый крупный в мире представитель отряда грызунов весом до 70 кг и длиной тела до 1 м. Это восхитительное и удивительное животное, внешне напоминающее большую морскую свинку.

Первые натуралисты, посещавшие заболоченные тропические леса Амазонии и Оринокской низменности, окрестили её «водяной свиньей». Однако эпитет «водяная» всё-таки не совсем точен. Об этом говорит и её название «капибара», что на языке индейцев гуарани означает «господин травы».
Капибара любит проводить время в воде, поедая в большом количестве водную растительность. Она хорошо плавает, а между пальцами есть специальные перепонки.

Капибары держатся небольшими группами до 20 особей. Чтобы общаться между собой, они используют запах секреции обонятельной железы, а также разные звуки и свист. Урчащие звуки могут означать подчинение, а резкие, «лающие», - тревогу.

Первые капибары поступили в Новосибирский зоопарк в 1996 году. У пары родилось четыре малыша. В 2008 были получены новые животные. С 2009 года наши капибары успешно размножаются, на свет появилось уже 50 детёнышей.

Мы приглашаем вас в гости посмотреть на малышей и познакомиться с нашими удивительными капибарами в павильоне «Тропический мир»

детеныш зоопарк капибары
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