Чем повысить давление в домашних условиях

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал, как можно поднять давление без использования медикаментов.
Он отметил, что проблема гипотоников заключается в слабом тонусе сосудистой стенки, который не позволяет поддерживать давление.
Чтобы справиться с этим, он посоветовал увеличить количество потребляемой воды в полтора раза, например, пить ее за 30 минут до приема пищи.
Повысить давление также можно с помощью одной или двух чашек кофе и соленых продуктов в первой половине дня.
"Эта комбинация приведет к тому, что соль будет задерживать жидкость и, соответственно, увеличивать давление, а кофеин — стимулировать тонус кровеносных сосудов", — отметил Агапкин.
Кроме того, нормализовать давление может использование кистевого эспандера. Делать упражнения необходимо в течение десяти секунд на каждую руку по пять-десять заходов.
"Через короткий промежуток времени ваше давление поднимется до таких значений, как у космонавта. <…> Вы будете чувствовать себя очень бодро", — сказал врач.
Источник: ria.ru