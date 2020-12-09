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Здоровье / Общество

Чем повысить давление в домашних условиях

19:50 09.12.2020 Фото: pixabay.com
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Врач Сергей Агапкин в эфире передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал, как можно поднять давление без использования медикаментов.

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Повысить давление также можно с помощью одной или двух чашек кофе и соленых продуктов в первой половине дня

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал, как можно поднять давление без использования медикаментов.

Он отметил, что проблема гипотоников заключается в слабом тонусе сосудистой стенки, который не позволяет поддерживать давление.

Чтобы справиться с этим, он посоветовал увеличить количество потребляемой воды в полтора раза, например, пить ее за 30 минут до приема пищи.

Повысить давление также можно с помощью одной или двух чашек кофе и соленых продуктов в первой половине дня.
"Эта комбинация приведет к тому, что соль будет задерживать жидкость и, соответственно, увеличивать давление, а кофеин — стимулировать тонус кровеносных сосудов", — отметил Агапкин.

Кроме того, нормализовать давление может использование кистевого эспандера. Делать упражнения необходимо в течение десяти секунд на каждую руку по пять-десять заходов.

"Через короткий промежуток времени ваше давление поднимется до таких значений, как у космонавта. <…> Вы будете чувствовать себя очень бодро", — сказал врач.

Источник: ria.ru

врач как повысить давление кофе низкое давление советы эспандер Сергей Агапкин Россия 1
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