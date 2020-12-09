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Оперштаб: Новых 168 зараженных коронавирусом за сутки на 9 декабря в Новосибирской области

13:24 09.12.2020 Фото: pixabay
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В отделениях реанимации находятся 194 человека. На ИВЛ – 56 пациентов.

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В отделениях реанимации находятся 194 человека. На ИВЛ – 56 пациентов.

По данным оперативного штаба на утро 9 декабря в регионе выявлено 24 287 случаев коронавирусной инфекции (+168 за сутки), в том числе у 1 467 детей. 19 891 пациент выздоровел (+192 за сутки).

Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 49 дет, 57 лет,70 лет, и женщины в возрасте 44 года, 61 год, 63 года, 79 лет, 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 806 человек.

В отделениях реанимации находятся 194 человека. На ИВЛ – 56 пациентов.

Госпитализированы 37 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 611.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 439 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 973 840 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 4 772 жителя региона, 74 789 человек сняты с меднаблюдения.
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 5 386 обращений, госпитализированы 22 человека.

зараженные коронавирус пандемия
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