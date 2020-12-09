Ждут в гости выпущенного на волю экс-мэра Бердска Илью Потапова, отсидевшего 7,5 лет за взятки, в горкоме КПРФ

Коммунист Потапов приписан к бердской первичной партячейке в Микрорайоне. А жить он будет после смягчения наказания в Новосибирске, куда переехала семья. Однопартийцы до сих пор считают арест главы провокацией.

Илья Потапов управлял городом два года и столько же времени провел за решеткой в должности мэра до отставки

Бердские коммунисты уже обсудили освобождение из колонии строго режима своего однопартийца, бывшего мэра Бердска Илью Потапова. Они все 7,5 лет, что он находился за решеткой, интересовались его судьбой, по мере возможности передавали в СИЗО и ИК-18 передачки. В основном прессу. И все эти годы в горкоме КПРФ Бердска считали его невиновным, а взятку 3 млн рублей в розовом пакетике на теплоходе «Ремикс» от бизнесмена и депутата заксобрания Александра Илющенко — подставой для дискредитации «красного мэра».

- С самого начала было понятно, что это была грубая и гнусная провокация. Это было нужно, чтобы освободить кресло главы города, убрать этих коммуняк. Но тогда и обстановка в стране была другая. Сейчас коммунист Локоть управляет 1,5-миллионным городом. Сейчас к этому терпимо относятся, - полагает Сергей Евгеньевич.

Смягчение наказания Илье Потапову бердские коммунисты восприняли с воодушевлением. Напомним, неотбытую часть наказания в виде лишения свободы суд заменил ему на исправительные работы сроком 2 года с удержанием из заработной платы 20% в доход государства. Такое решение принял Октябрьский районный суд Новосибирска 1 декабря. И уже 6 декабря Потапов вышел за пределы колонии на волю.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», предположительно, Илья Потапов все время будет жить дома с семьей, которая переехала из Бердска в Новосибирск, и сам найдет себе место для исправительных работ.

Секретарь бердского горкома КПРФ Сергей Бессонов сообщил 9 декабря, что коммунисты надеются на встречу с Ильей Николаевичем.

- Смягчение наказания не означает, что он свободен. Мы, естественно, рады и этому. Власть выполнила, что хотела — дала ему по полной. И в УДО отказала. Потапов по-прежнему является членом КПРФ. Он приписан к нашей первичке в Микрорайоне. Обязательно повстречаемся. Тем более, что в марте 2021 года у него юбилей — 45-летие, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Евгеньевич.

Он рассказал, что ему Илья Потапов пока не звонил. Но он уверен, что если встреча состоятся, то, скорее всего, без широкой огласки. По мнению Бессонова, понятно нежелание Ильи Николаевича возвращаться в Бердск и «иметь с городом какую-либо связь».

Также тайно заезжал в Бердск после освобождения по УДО Владимир Мухамедов, подельник Потапова. Это произошло в ноябре 2019-го. В 2011-2013 годах он работал первым заместителем Потапова. В городе Владимир Ибрагимович навестил товарищей по компартии.

- Он принял решение перевестись поближе к дому — в Октябрьский район Новосибирска. Он планирует встать на учет в том отделении партии. Я составил с ним разговор, - отметил Сергей Евгеньевич. - Он приезжал, чтобы выяснить, как перевестись с октябрьскую организацию.

После визита Мухамедова в Бердск Бессонов встречался с ним еще раз в обкоме КПРФ на совещании, где получил от него партбилет. Это необходимо после написания заявления о переводе, чтобы снять с учета коммуниста в бердском отделении партии и поставить на учет по месту жительства.

- Он при мне написал заявление. Сейчас мы все, что нужно заполним. И он вольется в ряды другой партийной организации. Пока он числится у нас. Как и Илья Николаевич Потапов, - пояснял "Курьер. Среда. Бердск" Бессонов.

За что арестовали

Илья Потапов, всенародно избранный главой города в марте 2011-го, выдвинутый КПРФ, арестован 1 мая 2013 года с розовым пакетиком со взяткой в размере 3 млн рублей на теплоходе «Ремикс». На судно его пригласил под прикрытием оперативников бывший член фракции «Единая Россия» в заксобрании и бизнесмен Александр Илющенко. Он утверждал, что чиновник требовал взятку за предоставление земли под строительство молодежного лагеря на берегу Бердского залива.

Мухамедова суд арестовал 5 июня того же года — через два дня после задержания по обвинению в покушении на мошенничество и пособничестве в получении взятки.

3 апреля 2015 года судья бердского горсуда Юлия Деменкова приговорила Потапова к 10 годам строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Его бывший зам Мухамедов получил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей. Без права занимать в течение двух лет должности в органах власти. Суд признал вину мэра в получении взятки в 3 млн рублей от депутата Заксобрания Александра Илющенко на теплоходе «Ремикс» и покушении на взятку в 2 млн рублей от жены бывшего замглавы Евгения Мартьянова. Мухамедов был пособником главы города, установил суд. Также признана вина мэра в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за чего городу причинен ущерб в 24 млн рублей. Свою вину чиновники не признали до конца процесса.

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