Похитил 6-летнего Вадима Тимохина родной отец: мальчика разыскивают приставы и полиция

В настоящее время местонахождение ребенка неизвестно

Официальную позицию УФССП России по Кировской области озвучил помощник руководителя Управления Наталья Долгушина:

- В соответствии с решением Ленинского районного суда города Киров 6-летний Вадим проживал со своей матерью, которая занималась его воспитанием и образованием. Однако в конце ноября 2020 года отец мальчика после свидания с ним не вернул ребенка матери и скрывает его местонахождение.

В настоящее время местонахождение ребенка неизвестно, есть основания полагать, что ребенка укрывает неустановленное лицо, возможно в съемной квартире, доме.



Просим граждан, обладающих какой-либо информацией о возможном месте нахождения малолетнего Вадима Тимохина, сообщить об этом по телефонам: +7-905-870-54-57 либо 8 (8332) 48-99-05. Конфиденциальность гарантируется.Также к жителям Кировской области обращается и Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин:- Как сообщила мать мальчика, отец Вадима в последнее время фактически воспитанием и уходом за малолетним ребенком не занимался, эти обязанности им поручены неустановленному лицу. Мы обращаемся непосредственно к человеку, который в настоящее время присматривает за мальчиком, и просим безотлагательно сообщить в органы полиции или службу судебных приставов о местонахождении ребенка. Вадим имеет хроническое заболевание и нуждается в наблюдении врача.