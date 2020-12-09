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Похитил 6-летнего Вадима Тимохина родной отец: мальчика разыскивают приставы и полиция

13:53 09.12.2020 Фото: УФССП России по Кировской области
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В настоящее время местонахождение ребенка неизвестно.

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В настоящее время местонахождение ребенка неизвестно

Официальную позицию УФССП России по Кировской области озвучил помощник руководителя Управления Наталья Долгушина:
- В соответствии с решением Ленинского районного суда города Киров 6-летний Вадим проживал со своей матерью, которая занималась его воспитанием и образованием. Однако в конце ноября 2020 года отец мальчика после свидания с ним не вернул ребенка матери и скрывает его местонахождение.
В настоящее время местонахождение ребенка неизвестно, есть основания полагать, что ребенка укрывает неустановленное лицо, возможно в съемной квартире, доме.

Просим граждан, обладающих какой-либо информацией о возможном месте нахождения малолетнего Вадима Тимохина, сообщить об этом по телефонам: +7-905-870-54-57 либо 8 (8332) 48-99-05. Конфиденциальность гарантируется.
Также к жителям Кировской области обращается и Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин:
- Как сообщила мать мальчика, отец Вадима в последнее время фактически воспитанием и уходом за малолетним ребенком не занимался, эти обязанности им поручены неустановленному лицу. Мы обращаемся непосредственно к человеку, который в настоящее время присматривает за мальчиком, и просим безотлагательно сообщить в органы полиции или службу судебных приставов о местонахождении ребенка. Вадим имеет хроническое заболевание и нуждается в наблюдении врача.

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