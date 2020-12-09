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Засудили из-за кондиционеров на 800 000 рублей санаторий «Сосновка» в Бердске

14:45 09.12.2020 Фото: pixabay.com
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В решении суда сказано, что компания исполняла свои обязательства, однако не получала обещанную за работу сумму. Так, вместо 641 тысячи рублей за обслуживание камер фирма получила лишь 195 тысяч.

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В решении суда сказано, что компания исполняла свои обязательства, однако не получала обещанную за работу сумму

Компания, обсуживающая кондиционеры, телефонные станции и камеры наблюдения, отсудила у санатория больше 800 тысяч. Так сообщают новосибирские СМИ.

У ЗАО «Сосновка», которому принадлежит одноимённый санаторий в Бердске, отсудили больше 800 тысяч рублей за техническое обслуживание кондиционеров и камер видеонаблюдения. Такое решение принял Арбитражный суд Новосибирской области.

Согласно материалам дела, компания ООО «Сервис-Телеком» заключила контракт с «Сосновкой» ещё в 2016 году. В условия договора входили установка и техническое обслуживание телефонных станций, десятка кондиционеров и больше 80 камер видеонаблюдения в гостевых домах.

В решении суда сказано, что компания исполняла свои обязательства, однако не получала обещанную за работу сумму. Так, вместо 641 тысячи рублей за обслуживание камер фирма получила лишь 195 тысяч.

Стоит отметить, что представитель «Сосновки» в суде не отрицал, что с 2016 по 2018 годы работал с компанией, однако заявил, что некоторые услуги были навязаны и изначально речь об их предоставлении не шла. Санаторий подал встречный иск к «Сервис-Телеком» о неосновательном обогащении и заявил о пропуске срока исковой давности.

Суд по результатам экспертизы пришёл к выводу, что компания не навязывала свои услуги санаторию и обязала его выплатить всю задолженность — чуть больше 800 тысяч рублей. Во встречном иске санаторию отказали.

иск кондиционер навязанная услуга санаторий ЗАО "Сосновка"
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