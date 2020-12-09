Выиграла соревнования по фигурному катанию 6-летняя дочь Пескова и Навки

Татьяна Навка похвасталась победой дочери в соревнованиях по фигурному катанию

Она очень гордится ребенком.

Некоторое время назад известная фигуристка Татьяна Навка открыла собственную школу фигурного катания. В ней занимается и дочь спортсменки - шестилетняя Надежда. Девочка уже делает первые успехи. Недавно Татьяна хвасталась, как Надя заняла третье место в соревнованиях в ледовом дворце «Наро-Фоминск» в категории «Юный фигурист». А недавно, девочка порадовала маму победой. Фигуристки школы Татьяны Навки приняли участие в соревнованиях «Веселые льдинки» ледового комплекса «Морозово» в Москве. Надя смогла завоевать на них первое место.

⛸Среди других участников были, в том числе и детки из школ ЦСКА, Самбо-70, но весь пьедестал возраста 2013-2015 г.р. заняли наши фигуристки! Поздравляю и деток, и тренерский состав! ✨✨✨ Так держать и дальше! 💪👆Горжусь!!! Особенно одной юной фигуристкой в центре,👼😁

— похвасталась Татьяна Навка в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)



«Чтобы стоять на 1 месте мало быть просто дочкой... У Надюшки даже ножки другие. ❤😂🌞 Красотка 🌹🌹🌹», «Такая же трудяга, как мама !🔥👍🏻👏🏻», «Какая умничка!! Молодчинка!!!🌺🌹🌺🔥», «Поздравляю Наденьку, других девочек и тренеров с успешным выступлением и победой, так держать ❤🙏👍», «Какая прекрасная фигуристка в центре 💕 Поздравляю !», «Надежда оправдывает все надежды!!!! Молодец!!! Вперед и только вперед!!!💐», — комментируют подписчики.

К слову, победное выступление Нади Татьяна еще не показала. Зато недавно фигуристка публиковала видео выступления девочки, оцененное бронзовой медалью:

Напомним, что Татьяна Навка растит двоих детей от разных браков. Так, в 2010 году Татьяна Навка познакомилась с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. У фигуристки тогда уже была дочь Александра от брака с тренером, чемпионом мира в танцах на льду Александром Жулиным. В 2010 году супруги развелись. Александра продолжает общаться с отцом и даже три года назад танцевала с ним на балу.

А Дмитрий Песков и Татьяна Навка поженились 1 августа 2015 года в Сочи. В этом браке 21 августа 2014 года Татьяна родила вторую дочь, Надежду. С тех пор фигуристка часто радует поклонников интересными фото и видео с участием ребенка. Девочка уже хорошо катается на коньках, ходит на гимнастику, учит китайский и посещает много различных развивающих занятий. Кстати, в прошлом году Татьяна Навка тоже хвасталась победой Нади на соревнованиях по фигурному катанию.