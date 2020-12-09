Сухпайки для учеников: Кому, когда и на какую сумму выдадут еду в декабре 2020 в школах Бердска

Продуктовые наборы не для всех льготников одинаковые. Гораздо дороже обходятся для детей-инвалидов.

В сухпайки входят продукты первой необходимости



Получили сухпайки дети из многодетных и малоимущих семей, а также дети инвалиды в школах Бердска. Из-за приостановления посещения учебных заведений выдача продуктовых наборов проводилась с 18 по 24 ноября за время обучения с 16 по 30 ноября.

Как рассказали в управлении образования, продуктовые наборы получили дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети из многодетных семей (льготное питание), дети из малоимущих семей (льготное питание), дети-инвалиды (бесплатное двухразовое питание.

Стоимость продуктового набора была составлена, исходя из возраста школьников (11-18 лет), количества учебных дней в ноябре и норматива расходования средств из бюджета Новосибирской области.

Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов стоимость продуктового набора за 11 учебных дней составила — 1540 рублей, за 13 дней — 1820 рублей. Норматив расходования из областных средств — 140 рублей в день.

Для детей из малоимущих и многодетных семей стоимость продуктового набора составила за 11 дней — 495 рублей, за 13 — 585 рублей. Норматив — 45 рублей в день.

Примерный состав продуктовых наборов сформирован в соответствие с рекомендуемыми среднесуточными наборами пищевых продуктов, указанными в приложении к СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» без включения продуктов, которые не допускаются для реализации в общеобразовательных учреждениях.

Информация о времени и месте получения продуктовых наборов была размещена на официальных сайтах школ. Классные руководители информировали родителей и законных представителей о порядке получения сухпайков.

Всего в ноябре 2020 года было выдано 1199 наборов на сумму 816 975 рублей.

Выдача продуктовых наборов в декабре 2020 года будет проводиться за период дистанционного обучения с 1 по 15 декабря. Выдача сухпайков — с 11 по 15 декабря. Информация о месте и времени выдачи продуктов будет также размещена на сайтах школ. Родителей и законных представителей школьников оповестят об этом до 10 декабря.

Категория получателей продуктовых наборов и норматив расходования средств из областного бюджета остались прежними.

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