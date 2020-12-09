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Гуманоиды уже среди нас: на полном серьёзе заявляет о дружбе США с пришельцами Израиль

15:15 09.12.2020 Фото: pixabay.com
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По мнению 81-летнего профессора, у инопланетян есть секретная база на Марсе.

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Эшед уверен, что пришельцы должны были помешать действующему президенту США Дональду Трампу взорвать их прикрытие и узнать их секреты

Пришельцы заключили сделку с правительством США и живут среди людей. Они заявят о себе, когда человечество будет к этому готово, рассказал бывший глава космической программы Израиля Хаим Эшед. Его слова передает Jewish Press.

«НЛО попросили не публиковать информацию о том, что они здесь. Человечество еще не готово», — сказал он. По мнению 81-летнего профессора, у инопланетян есть секретная база на Марсе.

При этом Эшед уверен, что пришельцы должны были помешать действующему президенту США Дональду Трампу взорвать их прикрытие и узнать их секреты. Он отметил, что Трамп ведет переговоры с инопланетянами через звонки мировым лидерам, таким как Ким Чен Ын.

Хаим Эшед в настоящее время является сотрудником службы безопасности Израиля. Он также на протяжении 30 лет возглавлял управление космической программы министерства обороны. Кроме того, Эшед имеет научную степень и является профессором Института космических исследований Ашера Техниона.

инопланетяне пришельцы сша Хаим Эшед Дональд Трамп
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