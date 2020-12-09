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Кто такие астрологи

15:01 09.12.2020
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Сейчас астрологи – достаточно востребованные специалисты, поэтому не удивительно, что есть так много желающих, которые хотят научиться данному направлению.

Сейчас астрологи – достаточно востребованные специалисты, поэтому не удивительно, что есть так много желающих, которые хотят научиться данному направлению. Чтобы это сделать, можно найти обучающие курсы на сайте: astroconsalt.ru.

Особенности обучения

Школа астрологии Дискаленко Виталия – обучение астрологии онлайн в москве для начинающих и любителей, которые хотят больше узнать о данном направлении и усовершенствовать свои навыки.

На курсах Виталий обучает натальной астрологии, позволяющей определять основные жизненные цели человека. Если подойти правильно к построению карты, то специалист сможет построить целостный рассказ о жизни человека, а также рассказать о всех его важных моментах, в том числе брак, рождение детей и смерть.

На выбор существует две программы:

  • Первая. Идеально подходит для начинающих в этом деле, которые хотят научиться понимать натальные карты.

  • Вторая. Подходит уже для более опытных людей, которые хотят усовершенствовать все свои знания, чтобы в будущем стать консультирующим астрологом и набрать клиентов.

Все курсы ведет Дискаленко Виталий – практикующий астролог, основная деятельность которого – прогнозирование. Данной специальностью занимается уже больше 14 лет, и на своих курсах дает выжимку всех знаний, которые были получены в течение этого времени.

Преподаватель расскажет о всех основных способах чтения натальных карт, а также предоставит множество полезных материалов именно по этой тематике.

К основным преимуществам данного обучения относят:

  1. Все курсы проходят в Скайпе, поэтому для обучения не нужно никуда идти.

  2. Основная часть курса – практика. Именно благодаря ней будет возможность закрепить все теоретические знания, полученные в материалах.

  3. Все занятия записаны на видео, поэтому доступ к материалам можно получить в любое удобное время.

  4. Постоянное общение с преподавателем. В случае возникновения вопросов, ученик сможет обратиться напрямую к Виталию.

К основным преимуществам данного обучения относят:

  1. Все курсы проходят в Скайпе, поэтому для обучения не нужно никуда идти.

  2. Основная часть курса – практика. Именно благодаря ней будет возможность закрепить все теоретические знания, полученные в материалах.

  3. Все занятия записаны на видео, поэтому доступ к материалам можно получить в любое удобное время.

  4. Постоянное общение с преподавателем. В случае возникновения вопросов, ученик сможет обратиться напрямую к Виталию.

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