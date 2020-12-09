Как осуществлять безопасные покупки в интернете?

Покупка товаров через глобальную паутину давно стала чем-то обыденным. Нет необходимости тратить время на походы по магазинам. Доступ к электронным каталогам облегчает жизнь всем. Покупая товар, заказывая услуги через интернет, нужно оставаться всегда осторожным. Новости о мошеннических действиях при заключении сделки онлайн появляются в сводках каждый день. Узнать о том, какие схемы мошенничества с картами есть, легко по ссылке https://www.bnkomi.ru/data/relize/117126/.

Получение информации о распространенных и малоизвестных схемах работы преступников помогут вам защитить себя от потери денег.

Ищите «замок» возле электронного адреса сайта

Не стоит показывать данные банковской карты на сайте, который не имеет защитного шифрования. Вы можете узнать о SSL по тому, что адрес будет начинаться c HTTPS. Этот стандарт часто используют не только интернет-магазины, но и площадки, стремящиеся защитить личные данные своих пользователей.

Крупные поисковые системы отдают предпочтение порталам, работающим по этому протоколу, да и браузеры научились корректно распознавать сертификаты безопасности. Если вы видите, что перед адресом стоит «открытый замок», через него не рекомендовано совершать никаких операций.

Покупайте через официальные приложения

Собственное приложение имеет практически каждый крупный интернет-магазин. У таких программ меньше уязвимостей, чем у сайтов. Перед скачиванием:

обязательно проверяйте антивирусной программой;

используйте только официальные источники;

проверьте информацию о разработчике;

посмотрите, есть ли контактные данные разработчика и полные сведения о компании.

Заведите отдельную карточку для покупок или используйте виртуальную

Не рекомендуется применять для онлайн-платежей зарплатные или кредитные карты. Они могут привлечь внимание злоумышленников, потери будут серьезными. Оптимальный вариант – виртуальная карта. Обычно она имеет ограниченный срок действия, но легко используется для проведения платежей.

Виртуальная карта не имеет физического носителя, выпускается любой платежной системой. Она имеет собственные реквизиты, а сумма на счету часто ограничена небольшим лимитом. Поэтому вы переводите с основной карточки на цифровую нужную сумму, а затем уже оплачиваете с нее.

Помните о правилах безопасности

Покупки в интернете будут безопасными, если:

вы регулярно будете обновлять свои антивирусные программы;

не используете для совершения платежей чужие компьютеры;

не сообщаете пароли службе безопасности и другим лицам.

Если вы решили совершить покупку не дома и не на работе, а в общественном месте, обязательно подключайте VPN. Не везде администраторы сетей кафе, ресторанов, общественного транспорта гарантируют полную безопасность передаваемых данных. С помощью VPN вы подключитесь к виртуальным частным сетям.

Если по какой-то причине вы стали жертвой мошенников, сразу блокируйте свои счета. Перевод можно будет опротестовать как мошенническую транзакцию. После этого заявите в полицию.