Итальянская краска для стен и потолка

Итальянские краски для стен и потолка – широкое разнообразие оттенков и фактур.

Итальянские краски для стен и потолка – широкое разнообразие оттенков и фактур.

Итальянские краски для стен и потолка – высококачественные декоративные лакокрасочные материалы. Особое место занимает продукция бренда cap arreghini. Краска итальянского производителя отличается:

Экологичностью.

Широкой цветовой палитрой.

Длительным сроком службы без потери эстетических качеств.

Легкостью нанесения.

При выборе интерьерной краски необходимо обратить внимания на ее состав. Удобными в использовании являются акриловые краски. Они быстро сохнут и характеризуются повышенной устойчивостью к негативным внешним воздействиям. Разновидностью этого вида красок является k81 universale. Она отличается универсальностью, так как может использоваться не только для внутренних, но и для внешних работ.

После окрашивания получают красивую матовую поверхность со степенью глянца 5, а также при ее использовании гарантируется:

Равномерный прокрас поверхности.

Качественную цветоустойчивость.

Устойчивость к воздействию моющих средств.

Также к универсальным материалам от известного итальянского производителя относится акриловая краска absolutecap. Она легко ложится на различные поверхности и образует на них матовую, однородную, антибликовую пленку.

Кроме того можно приобрести другие виды итальянских красок для покраски стен и потолков помещения:

Виниловые. Они отличаются хорошими показателями укрывистости при небольшом расходе. Полученное покрытие не выцветает в процессе эксплуатации. Данный тип красок характеризуется экологичностью и гипоаллергенностью, поэтому могут использоваться в помещениях любого назначения.

Минеральные. Это материалы, в которых не содержится вредных веществ. Краски образуют паропроницаемое покрытие, что позволяет поддерживать благоприятный микроклимат в помещениях.

При выборе краски для потолка и стен от итальянских производителей следует обращать внимание на наличие дополнительных функций. Также необходимо внимательно изучить рекомендации производителя по выполнению предварительной подготовки поверхностей и дальнейшему нанесению составов.