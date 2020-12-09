Венецианская штукатурка стен – сочетание высокой прочности и хороших декоративных качеств.

Сегодня венецианская штукатурка для стен является востребованной отделкой стен, фасадов, балконов, арок и прочих конструкций. Она позволяет имитировать самые различные природные материалы. В ее состав входят компоненты, которые позволяют создать эффект покрытия стен различными видами натуральных камней: яшмы, мрамора, кварца и пр. Также производители предлагают составы для имитации кожи, дерева и тканей разных видов.

Основные плюсы веницианской штукатурки:

Экологичность.

Влагоустойчивость.

Ударопрочность.

Практичность.

Ремонтопригодность.

Самой популярной считается веницианская штукатурка «Венето». Характерной особенностью состава является то, что он позволяет создавать поверхности, имитирующие эффект шлифованного мрамора. Такая матовая поверхность подходит при отделке любых помещений.

Дорогостоящим составом является состав «Каррара». В нем компонентом является каррарский мрамор, который отличается широким разнообразием цветовых оттенков. Дополнительно в состав включаются и различные цветные наполнители. При соблюдении технологии нанесения создают многослойное покрытие неповторимой красоты. Поверхности играют в солнечных лучах многообразием цветов.

Декоративная венецианская штукатурка – это универсальная отделка. Особенностью материала является то, что при применении различных техник нанесения можно получить различные эффекты. Это позволяет использовать веницианскую штукатурку в помещениях любого назначения, ведь она отлично сочетается с различными стилевыми направлениями. Также важно, что венецианская штукатурка хорошо комбинируется с другими видами отделки.

Классический способ нанесения предусматривает многослойную укладку материала с тщательным выравниванием полученной поверхности. Как правило, она используется для покрытия больших поверхностей стен или потолков. Процесс нанесения не отличается сложностью, и выполнить оштукатуривание можно самостоятельно, обладая элементарными навыками. Когда ставят задачу создать оригинальные фактурные поверхности, лучше обратится к профессионалам.