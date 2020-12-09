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Назвали два вероятных сценария пандемии в январе в Роспотребнадзоре

16:00 09.12.2020 Фото: pexels.com
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Специалист напомнил о пользе прогулок на свежем воздухе.

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В Роспотребнадзоре назвали два вероятных сценария пандемии в январе

В январе возможны два сценария развития ситуации с COVID-19, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса. Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям", — пояснил он.
Горелов призвал по возможности проводить праздники дома или хотя бы избегать больших компаний и мест массового скопления людей.

Отдельно он попросил не посещать торговые центры и не пользоваться общественным транспортом, так как это места повышенного инфицирования. При этом специалист напомнил о пользе прогулок на свежем воздухе.

"Главное правило, о котором не следует забывать: если чувствуете себя плохо, появились симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача", — заключил он.

COVID-19 коронавирус пандемия
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