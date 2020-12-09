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28 новых машин «Скорой помощи» выехали к больным Новосибирской области

16:15 09.12.2020 Фото: nso.ru
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Среди автомобилей – 20 машин класса «В» марки ГАЗ-А6ВR23 и 8 машин класса «В» марки УАЗ 128811-102-11.

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28 новых машин скорой помощи с аппаратами ИВЛ поступило в медицинские учреждения Новосибирской области
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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28 новых автомобилей скорой помощи переданы в медицинские организации Новосибирской области – 16 из них направлены в районные больницы, 12 поступят в учреждения областного центра. Ключи от автомобилей представителям медучреждений 9 декабря вручили Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
«В регионе пополняется парк медицинского автотранспорта, совершенствуется инфраструктура. Сегодня мы получаем еще 28 автомобилей, которые уже в ближайшее время начнут оказывать помощь пациентам. В целом могу сказать, что уже второй год подряд в регион поступают по 70 машин – и за счет средств бюджета Новосибирской области, и в рамках федерального финансирования. Это планомерная работа по обновлению автопарка машин скорой помощи», – отметил Константин Хальзов.

28 машин для медицинских учреждений региона закуплены в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации. Среди автомобилей – 20 машин класса «В» марки ГАЗ-А6ВR23 и 8 машин класса «В» марки УАЗ 128811-102-11. Автомобили направлены в учреждения Новосибирской области и г. Новосибирска – для повышения качества оказания медицинской помощи новосибирцам и обновления автопарка.

Каждый автомобиль оснащен аппаратом ИВЛ, дефибриллятором, пульсоксиметром и другим необходимым оборудованием. Всего парк машин скорой помощи в Новосибирской области составляет более 350 автомобилей. Более 160 из них работают в г. Новосибирске, более 190 – в районах Новосибирской области.

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Источник: nso.ru
ИВЛ скорая скорая помощь
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