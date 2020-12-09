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Отверг необходимость в долгом запрете на алкоголь при вакцинации Гинцбург

16:45 09.12.2020 Фото: pixabay.com
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Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нельзя принимать алкоголь как минимум две недели до вакцинации и 42 дня после. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала только снизить объемы потребления.

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Гинцбург отверг необходимость в долгом запрете на алкоголь при вакцинации
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Отверг необходимость в долгом запрете на алкоголь при вакцинации ГинцбургСкончался по дороге домой выписанный из больницы с COVID-19 пенсионерЕщё 794 новостей

Во время вакцинации от коронавируса нет необходимости полностью отказываться от алкоголя, заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию", — пояснил он, добавив, что правильным будет воздерживаться от спиртного три дня после каждого укола.
Гинцбург уточнил, что это относится не только к "Спутнику V", но и к любому другому препарату: чрезмерное употребление алкоголя способно существенно снизить иммунитет, а значит, и эффективность от вакцинирования.

Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нельзя принимать алкоголь как минимум две недели до вакцинации и 42 дня после. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала только снизить объемы потребления.
На прошлой неделе в Москве стартовала массовая вакцинация от коронавируса препаратом "Спутнику V", который разработали в Центре имени Гамалеи. Он основан на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека и на втором этапе исследований показал 95-процентную эффективность.
Скоро у россиян появится возможность прививаться еще одной отечественной вакциной — "ЭпиВакКороной" от новосибирского Центра Вектор.
Вакцинация обоими веществами предполагает две прививки с интервалом в три недели.

Источник: РИА Новости

COVID-19 алкоголь коронавирус пандемия Александр Гинцбург
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16:45 09-12-2020
Отверг необходимость в долгом запрете на алкоголь при вакцинации Гинцбург