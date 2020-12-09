За сколько отремонтируют столетнее здание театра кукол в Новосибирске, стало известно

Ремонт здания Новосибирского театра кукол начнется в 2022 году

Планируется обновить фасады здания и провести реконструкцию внутренних помещений театра.

Капитальный ремонт здания Новосибирского областного театра кукол, построенного более ста лет назад и имеющего статус регионального памятника архитектуры, планируется начать в 2022 году. Стоимость работ оценивается в 100 млн рублей, сообщил ТАСС директор театра Юрий Горлатых.

"Мы на следующий год заканчиваем с документацией и ждем федеральные средства. Они будут стоять на 2022 год", - сказал Горлатых, уточнив, что ремонт здания оценивается в 100 млн рублей.

Он добавил, что в рамках капитального ремонта планируется не только обновить фасады здания, но и провести реконструкцию внутренних помещений театра, в частности, гримерок актеров и театральных цехов. "Начиная от новых систем винтиляции и заканчивая последним шурупом - все будет меняться", - резюмировал руководитель театра, пояснив, что сейчас идет процесс согласования будущего ремонта с Агентством по охране исторических памятников.

Зимой прошлого года замминистра культуры региона Евгений Сазонов сообщал, что в ближайшие годы за счет средств нацпроекта "Культура" в Новосибирске планируется капитальный ремонт театра кукол, который располагается в здании 1909-1912 годов постройки. Оно было спроектировано известным сибирским архитектором Андреем Крячковым и имеет статус регионального памятника архитектуры.

Новосибирский областной театр кукол существует с 1933 года. Ежегодно театр показывает порядка 700 спектаклей. В театре используются механика сцены, световое и звуковое оборудование, видеопроекция, создана доступная среда для зрителей с ограниченными возможностями. Как сообщал Горлатых ранее, сейчас учреждению уже недостаточно площадей, в 2023 году планируется построить новое здание, куда переедут швейный, бутафорский и столярный цеха, мастерская и другие производственные помещения. В нынешнем же здании планировалось расширить помещения для репетиционных залов.

Источник: ТАСС