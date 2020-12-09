"Мешала выпивать": Ударила о дверной косяк 7-месячную дочь пьяная мать

Ребенок с тяжелой травой головы доставлен в лечебное учреждение.

В Челябинской области местной жительнице предъявлено обвинение в покушении на совершении убийства 7-месячной дочери

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области местной жительницы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на совершение убийства).

По версии следствия, в вечернее время 4 декабря текущего года в квартире одного из домов города Магнитогорска обвиняемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, бросила 7-месячную дочь, которая плакала, в косяк дверного проема. Ребенок с тяжелой травой головы доставлен в лечебное учреждение.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СК России по Челябинской области