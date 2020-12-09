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Скончался по дороге домой выписанный из больницы с COVID-19 пенсионер

16:29 09.12.2020 Фото: pixabay.com
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Специально для того, чтобы пройти период самоизоляции, родственники сняли ему квартиру.

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Петербуржец с коронавирусом умер на улице сразу после выписки из больницы
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Источник в экстренных службах уточнил, что пенсионер шел домой, чтобы соблюдать самоизоляцию.
Пожилой мужчина, которого выписали из больницы с диагнозом "коронавирус" для того, чтобы соблюдать дома самоизоляцию, умер на улице, не успев дойти до квартиры, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Мужчина скончался на улице Доблести, стал задыхаться. Незадолго до этого его выписали из больницы на домашнюю самоизоляцию с диагнозом "ковид", [он] шел до дома", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что специально для того, чтобы пройти период самоизоляции, родственники сняли ему квартиру, на выходе из больницы мужчину 1955 года рождения встретил сын, однако дойти до своего временного жилья мужчина не успел. На место вызвали скорую, врачи которой констатировали смерть. Точную причину смерти предстоит установить экспертам.

Инцидент, по словам собеседника агентства, произошел во вторник в Красносельском районе города. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Источник: ТАСС

COVID-19 коронавирус пандемия
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