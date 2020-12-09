09.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Новый год 2021: Когда и где появится елка в Бердске, ждать ли салют?

16:20 09.12.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

В пандемию массовые мероприятия запрещены. Но Новый год не отменить. Мэрия сообщила, каким будет праздник. Новогодние "утехи" будут доступны в Бердске на трех площадках - на площади у "Ориона", ДК «Родина» и школы № 4.

% name% title
Каким будет Новый год в Бердске?

Будет ли новогодняя Ёлка, снежный городок и праздничные мероприятия в коронавирусный Новый год 2021 в Бердске? Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщили в пресс-центре мэрии города. Празднику быть. В горпарке установят большую ёлку и горку, сделают снежный городок, установят Деда Мороза и Снегурочку рядом с кинотеатром "Орион".

- На Новый год 2021 создадут ледяные картины с поздравлениями в качестве фотозоны, будет играть музыка во время праздников и будет работать охрана, но салюта в этом году не будет, - сообщили в пресс-центре 9 декабря.

Также у "Ориона" появятся снежные фигуры в рамках городского открытого конкурса «Юные скульпторы», также установят светодиодные арки и оленя.

Строить снежный городок начнут с 10 декабря. Конкурс снежных фигур пройдет 26 декабря.

- Основные новогодние мероприятия в Бердске пройдут на трех площадках - на площади «Праздничная» (перед "Орионом"), у ДК «Родина» и школы № 4. Возле школы установят новогоднюю елку, - также утонили в пресс-центре.

Перед ДК «Родина» появятся три богатыря, фотозоны в честь юбилея ДК, конечно же, установят новогоднюю елку. А Дед Мороз и Снегурочка в этом году буду надувными, их установят на козырьке здания ДК «Родины». Появятся здесь традиционно две горки.

Коме того в честь Нового года 2020-2021 пройдут спектакли в Городском центре культуры и досуга, ДК «Родина» с соблюдением всех мер безопасности.

_____________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

коронавирусный новый год новый год новый год 2020-2021 новый год в Бердске
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Таким должен быть Новый год-2021?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Неожиданные запреты для владельцев жилья затронут всех с 1 января 2021 года
17:20 09-12-2020
Неожиданные запреты для владельцев жилья затронут всех с 1 января 2021 года
Проверяют информацию об утечке данных 300 000 человек, переболевших COVID-19
17:15 09-12-2020
Проверяют информацию об утечке данных 300 000 человек, переболевших COVID-19
Запретят жарить шашлыки и разводить костры с 1 января в России
17:15 09-12-2020
Запретят жарить шашлыки и разводить костры с 1 января в России
Унес жизни 559 пациентов коронавирус за сутки на 9 декабря в России
17:05 09-12-2020
Унес жизни 559 пациентов коронавирус за сутки на 9 декабря в России
За сколько отремонтируют столетнее здание театра кукол в Новосибирске, стало известно
17:00 09-12-2020
За сколько отремонтируют столетнее здание театра кукол в Новосибирске, стало известно
Помощника дежурного редактора для работы на выходных ищет редакция "Курьер.Среда.Бердск"
16:58 09-12-2020
Помощника дежурного редактора для работы на выходных ищет редакция
Новый антирекорд: заболевших 26 190 коронавирусом за сутки на 9 декабря в России
16:52 09-12-2020
Новый антирекорд: заболевших 26 190 коронавирусом за сутки на 9 декабря в России
БердскЗаболел подозреваемый в жестоком убийстве 78-летней Галины Сырмолотовой в парке Бердска Алексей Панарин. Оставил ли его под стражей горсуд? 1
16:50 09-12-2020
Заболел подозреваемый в жестоком убийстве 78-летней Галины Сырмолотовой в парке Бердска Алексей Панарин. Оставил ли его под стражей горсуд?
Озвучена новая цена медосмотра водителей с 1 января 2021 года 1
16:50 09-12-2020
Озвучена новая цена медосмотра водителей с 1 января 2021 года
Отправил на тот свет пассажира такси из-за непристойного знака водитель на Mercedes в Новосибирске
16:47 09-12-2020
Отправил на тот свет пассажира такси из-за непристойного знака водитель на Mercedes в Новосибирске