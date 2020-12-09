Новый год 2021: Когда и где появится елка в Бердске, ждать ли салют?

В пандемию массовые мероприятия запрещены. Но Новый год не отменить. Мэрия сообщила, каким будет праздник. Новогодние "утехи" будут доступны в Бердске на трех площадках - на площади у "Ориона", ДК «Родина» и школы № 4.

Каким будет Новый год в Бердске?

Будет ли новогодняя Ёлка, снежный городок и праздничные мероприятия в коронавирусный Новый год 2021 в Бердске? Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщили в пресс-центре мэрии города. Празднику быть. В горпарке установят большую ёлку и горку, сделают снежный городок, установят Деда Мороза и Снегурочку рядом с кинотеатром "Орион".

- На Новый год 2021 создадут ледяные картины с поздравлениями в качестве фотозоны, будет играть музыка во время праздников и будет работать охрана, но салюта в этом году не будет, - сообщили в пресс-центре 9 декабря.

Также у "Ориона" появятся снежные фигуры в рамках городского открытого конкурса «Юные скульпторы», также установят светодиодные арки и оленя.

Строить снежный городок начнут с 10 декабря. Конкурс снежных фигур пройдет 26 декабря.

- Основные новогодние мероприятия в Бердске пройдут на трех площадках - на площади «Праздничная» (перед "Орионом"), у ДК «Родина» и школы № 4. Возле школы установят новогоднюю елку, - также утонили в пресс-центре.

Перед ДК «Родина» появятся три богатыря, фотозоны в честь юбилея ДК, конечно же, установят новогоднюю елку. А Дед Мороз и Снегурочка в этом году буду надувными, их установят на козырьке здания ДК «Родины». Появятся здесь традиционно две горки.

Коме того в честь Нового года 2020-2021 пройдут спектакли в Городском центре культуры и досуга, ДК «Родина» с соблюдением всех мер безопасности.

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