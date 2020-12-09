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Запретят жарить шашлыки и разводить костры с 1 января в России

17:15 09.12.2020 Фото: pixabay.com
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Кроме того, со следующего года также нельзя будет устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, а также относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества.

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В России с 1 января на территории частных домов запретят сжигать мусор и разводить костры

Также нельзя будет устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам и объектам недвижимого имущества.
Запрет на сжигание мусора и разведение костров на территории частных домов в населенных пунктах будет введен в России с 1 января 2021 года, когда вступят в силу новые правила противопожарного режима.

"На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия", - говорится в документе, с которыми ознакомился ТАСС.

В соответствии с ныне действующим правилами противопожарного режима разводить костры, а также сжигать мусор и траву запрещается только на землях общего пользования населенных пунктов.

Кроме того, со следующего года также нельзя будет устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, а также относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества. Ранее данная норма вовсе отсутствовала в требованиях противопожарного режима.

Новые правила противопожарного режима в РФ приняты в рамках "регуляторной гильотины". Они будут действовать до 2026 года, после чего будут подлежать пересмотру в соответствии с требованиями времени. За их нарушение предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП ("Нарушение требований пожарной безопасности"), она предусматривает для граждан штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения - до 5 тыс. рублей.

Источник: ТАСС

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