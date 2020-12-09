Ниже средней по миру: оценила летальность от COVID-19 в России Попова

Что касается среднесуточной заболеваемости на 100 тысяч населения за последние семь дней, то в России она составляет 17,9, тогда как в США она — 62,1, в Италии — 34,9, добавила глава Роспотребнадзора.

Попова оценила летальность от COVID-19 в России как ниже средней по миру

Летальность от COVID-19 в России остается ниже, чем в среднем по миру, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям, которая проходит в Санкт-Петербурге.

Она отметила, что, по последним данным, общее количество инфицированных в мире составляет 67,8 миллиона, общее количество выздоровевших — 46,7 миллиона, а летальность достаточно высока – 2,3 процента.

"В России на сегодняшний день это чуть более 2,5 миллионов (случаев COVID-19. — Прим. ред.), 1,9 миллиона выздоровевших, и летальность составляет 1,7 процента", — сказала Попова.

Что касается среднесуточной заболеваемости на 100 тысяч населения за последние семь дней, то в России она составляет 17,9, тогда как в США она — 62,1, в Италии — 34,9, добавила глава Роспотребнадзора.

Источник: РИА Новости