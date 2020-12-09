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У нас люди живут бохато, втариваются тележками, жрать так жрать. Денег немерено, швыряют в кассу не считают

16:34 09.12.2020
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Давно хотел сообщить такую небольшую новость о том, как магазины манипулируют нашим сознанием, для того, чтоб почистить наши кошельки с карманами. Например, лежат фрукты, конфеты, а весов рядом нет. Взвешивают на кассе и когда человек стоит очередь, а за ним еще в затылок пыхтят человек 10 переминаясь с ноги на ногу, и когда ему пробивают чек, то он расплачивается, а потом думает, чего же я такого купил.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Иван Петров:

Давно хотел сообщить такую небольшую новость о том, как магазины манипулируют нашим сознанием, для того, чтоб почистить наши кошельки с карманами. Например, лежат фрукты, конфеты, а весов рядом нет. Взвешивают на кассе и когда человек стоит очередь, а за ним еще в затылок пыхтят человек 10 переминаясь с ноги на ногу, и когда ему пробивают чек, то он расплачивается, а потом думает, чего же я такого купил, что деньги улетели неизвестно куда. Почему у покупателей нет возможности взвесить и посчитать на какую сумму он покупает, а то получается наугад, гулять так гулять. В другом магазине картина немного другая, весы есть, но они стоят, где то на стульчике сбоку и чем то завалены и похоже ими пользуются, только работники зала. Спросил у работника зала, где весы, и тут же она задала мне вопрос. - Зачем? - Взвешивать. В недоумении она показала, где стоят весы и как бы демонстрируя, что здесь так не принято, взвешивать, и мое поведение какое то странное.

У нас люди живут бохато, втариваются тележками, жрать так жрать, денег немерено, швыряют в кассу не считают. Ценник на конфетах 19:90 и рядом во все табло 15:90. Вот, для чего это, зачем, чтоб человек покупал и понимал, что тебе добрые люди сделали скидку, жри, причмокивай и радуйся. Так ведь, или как то по другому ? Ну сделали скидку, поставьте ценник 15:90, а про 19:90 давайте забудем, нет, не забудем, будем вспоминать и радоваться, что цена упала. Это все американский маркетинг, но там и люди богаче, и товар качественный. А у нас одни и те же конфеты в разных магазинах, но цены у них отличаются, и вот эта цена, которая заканчивается на 90 копеек просто гениально, божественный маркетинг.

весы деньги живут богато конфеты обман магазинов
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От редакции

Взвешиваете на весах продукты?

Гость, 09 декабря 2020 16:48
Что за бред я сейчас прочитала?
Boeing 777-300ER, 09 декабря 2020 17:06
Автор, ты с дуба рухнул башкой вниз? Взвешивание на кассе - это элементарная профилактика воровства. Среди покупателей немало уродов, которые взвешают 1 кг, а после этого набросают ещё 2. Потом эти убытки продавцы возмещают. Что касается окончания цен на 90 или 99, то, это, конечно дебилизм и попытка обмена покупателя. У нас есть пара своих магазинов, так вот, там все цены ровные, 100, 200, 450. Никаких копеек и 90. И люди покупают, работаем нормально.

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