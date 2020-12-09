Новый антирекорд: заболевших 26 190 коронавирусом за сутки на 9 декабря в России

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 266 человек.

Следует соблюдать "социальную дистанцию" в период пандемии

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 26 190 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4739 (18,1%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ 0,5%

2. Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Костромская область, Кабардино-Балкарская Республика, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область 0,7%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 541 199 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 266 человек:

Москва — 5746

Санкт-Петербург — 1921

Московская область — 819

Ленинградская область — 594

Архангельская область — 593

Воронежская область — 554

Хабаровский край — 489

Нижегородская область — 443

Пермский край — 403

Республика Саха (Якутия) — 395

Свердловская область — 386

Тюменская область — 384

Красноярский край — 377

Республика Коми — 375

Республика Хакасия — 375

Саратовская область — 373

Мурманская область — 367

Ростовская область — 365

Ханты-Мансийский автономный округ — 363

Кировская область — 356

Республика Карелия — 341

Алтайский край — 316

Республика Крым — 315

Ульяновская область — 311

Самарская область — 302

Республика Бурятия — 294

Омская область — 287

Тверская область — 277

Ставропольский край — 277

Иркутская область — 267

Новгородская область — 266

Республика Алтай — 258

Забайкальский край — 256

Волгоградская область — 253

Амурская область — 251

Калужская область — 246

Калининградская область — 243

Ярославская область — 236

Карачаево-Черкесская Республика — 236

Ямало-Ненецкий автономный округ — 234

Томская область — 209

Приморский край — 203

Новосибирская область — 192

Орловская область — 183

Тульская область — 173

Оренбургская область — 171

Курская область — 170

Смоленская область — 168

Белгородская область — 163

Кемеровская область — 163

Костромская область — 162

Республика Башкортостан — 162

Владимирская область — 152

Рязанская область — 151

Республика Ингушетия — 144

Камчатский край — 142

Липецкая область — 139

Брянская область — 138

Кабардино-Балкарская Республика — 131

Вологодская область — 130

Удмуртская Республика — 123

Сахалинская область — 119

Ивановская область — 118

Пензенская область — 118

Курганская область — 117

Астраханская область — 111

Краснодарский край — 107

Республика Тыва — 107

Севастополь — 105

Республика Северная Осетия - Алания — 105

Республика Калмыкия — 95

Республика Татарстан — 95

Республика Адыгея — 80

Республика Мордовия — 77

Республика Марий Эл — 70

Псковская область — 68

Республика Дагестан — 68

Магаданская область — 40

Республика Чувашия — 36

Чеченская Республика — 35

Челябинская область — 28

Тамбовская область — 26

Еврейская автономная область — 15

Чукотский автономный округ — 13

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 007 792 человек.

За последние сутки подтверждено 559 летальных случаев:

Санкт-Петербург — 83

Москва — 75

Московская область — 30

Ростовская область — 25

Иркутская область — 20

Воронежская область — 15

Пермский край — 15

Свердловская область — 15

Красноярский край — 15

Нижегородская область — 14

Республика Коми — 13

Ивановская область — 12

Республика Чувашия — 12

Алтайский край — 12

Вологодская область — 10

Республика Крым — 8

Краснодарский край — 8

Самарская область — 8

Челябинская область — 8

Новосибирская область — 8

Омская область — 8

Тульская область — 7

Тюменская область — 7

Республика Бурятия — 7

Владимирская область — 6

Ставропольский край — 6

Белгородская область — 5

Липецкая область — 5

Волгоградская область — 5

Севастополь — 5

Оренбургская область — 5

Саратовская область — 5

Кемеровская область — 5

Курская область — 4

Калининградская область — 4

Мурманская область — 4

Республика Дагестан — 4

Ханты-Мансийский автономный округ — 4

Приморский край — 4

Брянская область — 3

Калужская область — 3

Тамбовская область — 3

Астраханская область — 3

Республика Татарстан — 3

Удмуртская Республика — 3

Пензенская область — 3

Республика Алтай — 3

Республика Хакасия — 3

Томская область — 3

Рязанская область — 2

Смоленская область — 2

Архангельская область — 2

Республика Адыгея — 2

Кировская область — 2

Камчатский край — 2

Хабаровский край — 2

Орловская область — 1

Тверская область — 1

Республика Карелия — 1

Республика Ингушетия — 1

Кабардино-Балкарская Республика — 1

Республика Башкортостан — 1

Республика Тыва — 1

Республика Саха (Якутия) — 1

Еврейская автономная область — 1

За весь период по России умерло 44 718 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 80,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 427 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 545 691 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф