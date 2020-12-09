Новый антирекорд: заболевших 26 190 коронавирусом за сутки на 9 декабря в России

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 26 190 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4739 (18,1%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский автономный округ 0,5%
2. Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%
3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Костромская область, Кабардино-Балкарская Республика, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область 0,7%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 541 199 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 266 человек:
Москва — 5746
Санкт-Петербург — 1921
Московская область — 819
Ленинградская область — 594
Архангельская область — 593
Воронежская область — 554
Хабаровский край — 489
Нижегородская область — 443
Пермский край — 403
Республика Саха (Якутия) — 395
Свердловская область — 386
Тюменская область — 384
Красноярский край — 377
Республика Коми — 375
Республика Хакасия — 375
Саратовская область — 373
Мурманская область — 367
Ростовская область — 365
Ханты-Мансийский автономный округ — 363
Кировская область — 356
Республика Карелия — 341
Алтайский край — 316
Республика Крым — 315
Ульяновская область — 311
Самарская область — 302
Республика Бурятия — 294
Омская область — 287
Тверская область — 277
Ставропольский край — 277
Иркутская область — 267
Новгородская область — 266
Республика Алтай — 258
Забайкальский край — 256
Волгоградская область — 253
Амурская область — 251
Калужская область — 246
Калининградская область — 243
Ярославская область — 236
Карачаево-Черкесская Республика — 236
Ямало-Ненецкий автономный округ — 234
Томская область — 209
Приморский край — 203
Новосибирская область — 192
Орловская область — 183
Тульская область — 173
Оренбургская область — 171
Курская область — 170
Смоленская область — 168
Белгородская область — 163
Кемеровская область — 163
Костромская область — 162
Республика Башкортостан — 162
Владимирская область — 152
Рязанская область — 151
Республика Ингушетия — 144
Камчатский край — 142
Липецкая область — 139
Брянская область — 138
Кабардино-Балкарская Республика — 131
Вологодская область — 130
Удмуртская Республика — 123
Сахалинская область — 119
Ивановская область — 118
Пензенская область — 118
Курганская область — 117
Астраханская область — 111
Краснодарский край — 107
Республика Тыва — 107
Севастополь — 105
Республика Северная Осетия - Алания — 105
Республика Калмыкия — 95
Республика Татарстан — 95
Республика Адыгея — 80
Республика Мордовия — 77
Республика Марий Эл — 70
Псковская область — 68
Республика Дагестан — 68
Магаданская область — 40
Республика Чувашия — 36
Чеченская Республика — 35
Челябинская область — 28
Тамбовская область — 26
Еврейская автономная область — 15
Чукотский автономный округ — 13
За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 007 792 человек.
За последние сутки подтверждено 559 летальных случаев:
Санкт-Петербург — 83
Москва — 75
Московская область — 30
Ростовская область — 25
Иркутская область — 20
Воронежская область — 15
Пермский край — 15
Свердловская область — 15
Красноярский край — 15
Нижегородская область — 14
Республика Коми — 13
Ивановская область — 12
Республика Чувашия — 12
Алтайский край — 12
Вологодская область — 10
Республика Крым — 8
Краснодарский край — 8
Самарская область — 8
Челябинская область — 8
Новосибирская область — 8
Омская область — 8
Тульская область — 7
Тюменская область — 7
Республика Бурятия — 7
Владимирская область — 6
Ставропольский край — 6
Белгородская область — 5
Липецкая область — 5
Волгоградская область — 5
Севастополь — 5
Оренбургская область — 5
Саратовская область — 5
Кемеровская область — 5
Курская область — 4
Калининградская область — 4
Мурманская область — 4
Республика Дагестан — 4
Ханты-Мансийский автономный округ — 4
Приморский край — 4
Брянская область — 3
Калужская область — 3
Тамбовская область — 3
Астраханская область — 3
Республика Татарстан — 3
Удмуртская Республика — 3
Пензенская область — 3
Республика Алтай — 3
Республика Хакасия — 3
Томская область — 3
Рязанская область — 2
Смоленская область — 2
Архангельская область — 2
Республика Адыгея — 2
Кировская область — 2
Камчатский край — 2
Хабаровский край — 2
Орловская область — 1
Тверская область — 1
Республика Карелия — 1
Республика Ингушетия — 1
Кабардино-Балкарская Республика — 1
Республика Башкортостан — 1
Республика Тыва — 1
Республика Саха (Якутия) — 1
Еврейская автономная область — 1
За весь период по России умерло 44 718 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 80,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 427 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 545 691 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф