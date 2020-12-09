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Заболел подозреваемый в жестоком убийстве 78-летней Галины Сырмолотовой в парке Бердска Алексей Панарин. Оставил ли его под стражей горсуд?

16:50 09.12.2020, Алена Романцова Фото: Свидетель
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Убийца 78-летней Галины Сырмолотовой сломал ей все кости в танце смерти. Под подозрением оказался сын друга семьи. В день задержания он просил не лишать его свободы, напоминая о своей больной матери.

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Подозреваемый в жестоком убийстве Сырмолотовой находится по арестом

Отправится домой или останется под стражей подозреваемый в убийстве 78-летней Галины Сырмолотовой в парке Бердска Алексей Панарин, выяснял "Курьер. Среда. Бердск". Напомним, сломал все кости в танце смерти убийца 78-летней Галины Сырмолотовой. Под подозрением оказался сын друга семьи.

10 ноября подозреваемому в этом жутком преступлении Алексею Панарин Бердский горсуд продлили арест по 13 декабря 2020 года включительно. В день задержания он просил не лишать его свободы, напоминая о своей больной матери. Заявил, что погибшая сама упала в лог и сломала шею. 9 декабря должно было состояться заседание, на котором должны были продлить арест подозреваемого, но он заболел, сообщили помощники судья горсуда Татьяны Васюхневич.

- Мера содержания под стражей была продлена до 13 февраля 2021 года. Решение было принято в отсутствии подозреваемого по причине его болезни, - рассказала помощник Васюхневич "Курьер. Среда. Бердск" 9 декабря.

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От редакции

Когда осудят?

Аноним, 09 декабря 2020 17:08
на тюрьме больничка есть... полечат...

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