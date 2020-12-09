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Странное ощущение спасло девушку от рака

17:45 09.12.2020 Фото: pixabay.com
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Девушка также лишилась бровей, ресниц и густых каштановых волос.

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В октябре 2018 года 20-летняя девушка проснулась от ощущения затекшей шеи, а горло что-то царапало

Жительница Австралии Рикки Стерн рассказала о странном симптоме, благодаря которому врачи вовремя диагностировали ей рак. Об этом пишет газета Daily Mail.
В октябре 2018 года 20-летняя девушка проснулась от ощущения затекшей шеи, а горло что-то царапало. По ее словам, это было похоже на "крошечное зернышко попкорна, которое застряло в горле". Стерн не стала игнорировать проблему и обратилась к врачу, который и направил ее на УЗИ.

Медики нашли у девушки огромную опухоль размером с грейпфрут между шеей и грудью. Врачи поставили ей диагноз — быстро прогрессирующая лимфома Ходжкина. Ее, как отмечает газета, называют "тихим убийцей" из-за того, что часто у человека не проявляются симптомы. Девушка должна была пройти курс химиотерапии, так как применение другого лечения было опасно из-за близости опухоли к груди. Лечение прошло успешно, однако Стерн ждали побочные эффекты в виде язв во рту, боли в костях и слабости. Девушка также лишилась бровей, ресниц и густых каштановых волос.

Через месяц после начала лечения врачи заявили, что девушка "свободна от рака".

онкология рак
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