Столичные власти проводят проверку информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших COVID-19, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"О результатах проверки будет объявлено дополнительно", — говорится в сообщении.
О том, что в Сеть попали персональные данные нескольких сотен тысяч столичных пациентов, написали некоторые СМИ и Telegram-каналы. По их сведениям, эти данные включают фамилии, имена и отчества, адреса, по которым проживают пациенты, а также сведения о течении болезни.
Проверяют информацию об утечке данных 300 000 человек, переболевших COVID-19
17:15 09.12.2020
В Москве с начала эпидемии коронавирус выявили у 660 тысяч человек, из них более пятисот тысяч выздоровели, 9,5 тысячи умерли.
Столичные власти проводят проверку информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших COVID-19, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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От редакции
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