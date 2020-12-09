Проверяют информацию об утечке данных 300 000 человек, переболевших COVID-19

В Москве с начала эпидемии коронавирус выявили у 660 тысяч человек, из них более пятисот тысяч выздоровели, 9,5 тысячи умерли.

В Москве проверяют информацию об утечке данных переболевших COVID-19

Столичные власти проводят проверку информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших COVID-19, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"О результатах проверки будет объявлено дополнительно", — говорится в сообщении.

О том, что в Сеть попали персональные данные нескольких сотен тысяч столичных пациентов, написали некоторые СМИ и Telegram-каналы. По их сведениям, эти данные включают фамилии, имена и отчества, адреса, по которым проживают пациенты, а также сведения о течении болезни.



В Москве с начала эпидемии коронавирус выявили у 660 тысяч человек, из них более пятисот тысяч выздоровели, 9,5 тысячи умерли.