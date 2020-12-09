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Начали строить новый дом сибирской отшельнице Агафье Лыковой

17:30 09.12.2020 Фото: страница Виктора Непомнящего на Facebook
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Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года.

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Строительство нового дома для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой началось в тайге Хакасии при поддержке российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщил директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий.
Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 76-летняя Агафья Лыкова до сих пор живет в тайге. В конце ноября Непомнящий сообщил, что отшельница Агафья Лыкова попросила Дерипаску помочь ей в строительстве нового дома.

"При поддержке промышленника и предпринимателя Олега Дерипаски началось строительство нового дома для таежной отшельницы. Сейчас самый сложный этап — доставка пиломатериала. Все усложняется труднодоступностью территории участка "Заимки Лыковых", — написал Непомнящий на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, чтобы сократить время строительства дома на месте, для начала в Абакане полностью сложили избу,​ пронумеровали бревна, а потом разобрали. Затем на трех машинах и тракторе транспортировали разобранную избу на базу отдыха у реки Ада в 250 километрах от жилья Агафьи.​ Оттуда уже аэролодками ​​первые партии отправлены к месту строительства. Всего потребуется не менее 18 таких рейсов.

отшельница Агафья Лыкова
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