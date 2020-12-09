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Готовил теракт в школе 18-летний юноша. ФСБ остановила попытку

17:44 09.12.2020 Фото: ФСБ России
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По данным ФСБ, у задержанного изъят обрез охотничьего ружья, а также «средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях».

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ФСБ сообщила о задержании в Туле готовившего нападение юноши

По данным ФСБ, задержанный готовил вооруженное нападение на учебное заведение, у него изъят обрез охотничьего ружья.
В Туле задержали юношу 2002 года рождения, готовившего вооруженное нападение на одно из учебных заведений. Об этом сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ). О каком именно учебном заведении идет речь, в ведомстве не уточнили.

По данным ФСБ, у задержанного изъят обрез охотничьего ружья, а также «средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях».

О задержании других лиц ФСБ не сообщила, однако уголовное дело, по данным спецслужбы, возбуждено по ч. 2 ст. 222 Уголовного кодекса, в которой идет речь о незаконном приобретении, хранении, ношении или сбыте огнестрельного оружия, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

«По факту планируемого нападения на учебное заведение решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного», — отмечается в сообщении ФСБ.

В октябре 2018 года в Керченском политехническом колледже студент четвертого курса Владислав Росляков открыл на территории учебного заведения огонь из ружья и взорвал самодельную бомбу. Всего жертвами нападения стали 22 человека (включая нападавшего). Последняя жертва скончалась спустя год после атаки — это была одна из раненых педагогов, которая до этого перенесла несколько операций. Нападавший покончил с собой.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий немедленную блокировку сайтов так называемых колумбайн-сообществ. Участники таких сообществ считают себя подражателями американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, совершивших в 1999 году массовое убийство в школе Columbine High School в штате Колорадо. Они убили 13 человек (12 учеников и одного учителя), ранили еще 23 человека, после чего покончили с собой.
Однако задержания подростоков, готовивших нападения на школы, продолжились в России и после этого. В апреле ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске. Тогда задержанный признался, что планировал устроить «расстрел в школе», для чего заранее подготовил обрез охотничьего ружья. В июне в Волгограде задержали подростка, планировавшего, по версии ФСБ, нападение на школу с бутылками с зажигательной смесью и взрывным устройством.

Источник: РБК

задержание теракт
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