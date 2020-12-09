Скончалась последняя жительница острова Недоразумения Галина Хитченко

Остров получил свое название из-за ошибки исследователей, которые сочли его частью материка и не обозначили на карте.

Скончалась последняя жительница острова Недоразумения

Расположенный в Охотском море остров Недоразумения остался без жителей – вечером 7 декабря скончалась Галина Хитченко, которая две недели провела в одиночестве после похорон 69-летнего супруга. В обоих случаях доставлять тела в Магадан пришлось знакомым рыбакам, поскольку местные власти долго решали "вопрос с транспортировкой".

Скончавшийся 23 ноября Сергей всю жизнь провел на острове, в единственном доме в поселке Рыбачий. Цех рыбозавода закрылся более 30 лет назад, а на острове остались только Сергей и Галина.

Когда супруга не стало, единственной жительнице Недоразумения помогли знакомые рыбаки: они привезли на остров участкового, чтобы тот провел освидетельствование, а потом своими силами доставили тело в морг. Помощи от МВД и местных властей они так и не дождались.

Когда скончалась Галина, история повторилась, только теперь рыбаки столкнулись с трудностями, поскольку погода не позволила переправить тело на лодке на озеро Соленое.

"Наш знакомый Слава сегодня приедет на катере, и мы отвезем тело Галины в город на освидетельствование", – рассказал "Магаданской правде" Сергей Ярцев.

Вывоз тел должна была взять на себя администрация Ольского городского округа, но там сетовали на ледовую обстановку, так что рыбаки вновь все сделали сами и за свой счет.

Остров получил свое название из-за ошибки исследователей, которые сочли его частью материка и не обозначили на карте. Когда ситуацию исправили, остров стали называть Недоразумением.

Источник: ВЕСТИ