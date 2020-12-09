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Проверили на соблюдение масочного режима ЦУМ и «Беседку» в Бердске. Есть ли нарушения?

18:00 09.12.2020 Фото: pixabay.com
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Нарушителям масочного режима грозит штраф до 30 тысяч рублей.

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По итогам проверок в пункте общественного питания «Беседка» выявлен гражданин, который осуществлял покупку без средства индивидуальной защиты
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Проверили на соблюдение масочного режима ЦУМ и «Беседку» в Бердске. Есть ли нарушения?Ниже средней по миру: оценила летальность от COVID-19 в России ПоповаЕщё 796 новостей

В рамках ежедневных рейдов по предприятиям потребительского рынка на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции сегодня, 9 декабря, сотрудниками администрации города Бердска и Роспотребнадзора были проверены:

ТЦ «ЦУМ» (ул. Островского, 69а) и пункта общественного питания «Беседка»(ул. Островского, 69а к. 1).

По итогам проверок в пункте общественного питания «Беседка» выявлен гражданин, который осуществлял покупку без средства индивидуальной защиты. На замечание продавца надеть маску не отреагировал. В отношении данного гражданина сотрудниками полиции собраны материалы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, по которым судом будет принято решение.

Источник: berdsk.nso.ru

масочный режим штраф
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