Проверили на соблюдение масочного режима ЦУМ и «Беседку» в Бердске. Есть ли нарушения?

По итогам проверок в пункте общественного питания «Беседка» выявлен гражданин, который осуществлял покупку без средства индивидуальной защиты

В рамках ежедневных рейдов по предприятиям потребительского рынка на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции сегодня, 9 декабря, сотрудниками администрации города Бердска и Роспотребнадзора были проверены:

ТЦ «ЦУМ» (ул. Островского, 69а) и пункта общественного питания «Беседка»(ул. Островского, 69а к. 1).

По итогам проверок в пункте общественного питания «Беседка» выявлен гражданин, который осуществлял покупку без средства индивидуальной защиты. На замечание продавца надеть маску не отреагировал. В отношении данного гражданина сотрудниками полиции собраны материалы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, по которым судом будет принято решение.

Источник: berdsk.nso.ru