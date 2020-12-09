Аферист с сайта знакомств обокрал на 9 млн рублей 70-летнюю подругу

В полиции выяснили, что новый знакомый женщины — уголовник с богатым криминальным прошлым по прозвищу Басмач.

Аферист с сайта знакомств обокрал 70-летнюю москвичку на 9 миллионов

Столичную пенсионерку обокрал мошенник с сайта знакомств, представившийся бизнесменом.

Как рассказали в полиции, этим летом пожилая женщина познакомилась с мужчиной на сайте. Они долго переписывались, после чего пенсионерка пригласила его в гости. Мужчина приходил к ней несколько раз, а в один из визитов спровоцировал ссору, ушел и перестал выходить на связь.

Вскоре женщина обнаружила, что ее обокрали на 9 млн рублей и обратилась в полицию. Там выяснили, что новый знакомый женщины — уголовник с богатым криминальным прошлым по прозвищу Басмач.

В квартире у женщины нашли мягкую игрушку со встроенной видеокамерой, с помощью которой аферист наблюдал за пенсионеркой и узнал, где она хранит ценные вещи. Как выяснилось, после кражи Басмач уехал в Волжск, где его и задержали.