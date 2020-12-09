Отказалась петь за 8,5 млн рублей Валерия на новогоднем корпоративе

Оказалось, что в городе, где планировалось выступление, мероприятия запрещены после 23.00 и артистка честно вернула деньги, оставшись на Новый год без работы.

Валерия отказалась петь на корпоративе за 8,5 млн рублей

Певица Валерия расторгла договор с людьми, у которых должна была выступить на корпоративе в Новый год, и вернула заказчикам 8,5 млн рублей. Об этом рассказал ее муж Иосиф Пригожин.

Иосиф Пригожин, продюсер: «У нас уже был оплаченный договор на 8,5 млн за новогодний вечер. Там было заявлено выступление трех артистов. Но мы возвращаем эти деньги, поскольку люди, которые нам официально оплатили вечер, забронировали дату 31 декабря. Но в том городе, где это намечалось — это не Москва, — все мероприятия после 23 часов будут запрещены».

Пригожин считает, что решение вернуть все деньги клиентам говорит о честности артистки, ведь по условиям договора Валерия могла оставить себе половину суммы. Теперь певица осталась без работы в новогоднюю ночь, передает ФАН.

Иосиф Пригожин: «Раньше не было смысла обсуждать другие предложения. Мы готовы были работать в рамках договора, пока не вмешались обстоятельства. Но сейчас, если у нас появится новое предложение, мы его примем и будем в новогоднюю ночь работать».