Закон о дистанционном обучении отказалась рассматривать Госдума

Депутаты приняли решение дополнительно обсудить законопроект о дистанционке с общественностью и сняли вопрос с обсуждения.

ГД сняла с рассмотрения законопроект об определении порядка дистанционного обучения

«К нам поступает огромное количество обращений по этому законопроекту с просьбой его дополнительно обсудить, не рассматривать в спешном порядке», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Он предложил снять с повестки пленарного заседания законопроект «для дополнительного рассмотрения в рамках комитета, проведения консультаций и диалога со всеми фракциями».

«Также было бы правильно обсудить это и с родительским сообществом, и с учительским сообществом», — считает Вячеслав Володин.

Депутаты поддержали предложение о снятии законопроекта с рассмотрения единогласно.

С предложением снять законопроект с рассмотрения выступили депутаты КПРФ. Заместитель председателя ГД Петр Толстой также заявил, что считает необходимым провести слушания с приглашением родительского и экспертного сообществ, потому что этот вопрос касается каждой семьи.