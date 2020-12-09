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Закон о дистанционном обучении отказалась рассматривать Госдума

18:07 09.12.2020 Фото: duma.gov.ru
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Депутаты приняли решение дополнительно обсудить законопроект о дистанционке с общественностью и сняли вопрос с обсуждения.

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ГД сняла с рассмотрения законопроект об определении порядка дистанционного обучения

«К нам поступает огромное количество обращений по этому законопроекту с просьбой его дополнительно обсудить, не рассматривать в спешном порядке», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Он предложил снять с повестки пленарного заседания законопроект «для дополнительного рассмотрения в рамках комитета, проведения консультаций и диалога со всеми фракциями».

«Также было бы правильно обсудить это и с родительским сообществом, и с учительским сообществом», — считает Вячеслав Володин.

Депутаты поддержали предложение о снятии законопроекта с рассмотрения единогласно.

С предложением снять законопроект с рассмотрения выступили депутаты КПРФ. Заместитель председателя ГД Петр Толстой также заявил, что считает необходимым провести слушания с приглашением родительского и экспертного сообществ, потому что этот вопрос касается каждой семьи.

дистанционно законопроект отказалась родитель учитель Вячеслав Володин
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