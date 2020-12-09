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Когда лишат неприкосновенности экс-президента? Гарантии имеет и его семья. Что поменялось в законодательстве

18:32 09.12.2020 Фото: Википедии
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Какие поправки внесены в законодательство об экс-президентах. Порядок лишения экс-президента неприкосновенности приводится в соответствие с нормами Конституции. 

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Резиденция российских президентов - в Кремле

Государственная Дума приняла в третьем чтении проект федерального закона «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

Гарантии экс-президенту

Новой статьей 92.1 Конституции установлено, что президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока пребывания в должности либо досрочно в случае отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, обладает неприкосновенностью. Процедура лишения неприкосновенности экс-президента аналогична процедуре отрешения от должности действующего Президента РФ.

Закон приводит положения Федерального закона «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» в соответствие с конституционными нормами.

Законом указывается, что президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.

Порядок лишения неприкосновенности

Указывается, что президент РФ, прекративший исполнение полномочий, может быть лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда о наличии в действиях экс-президента признаков преступления и заключением Конституционного Суда о соблюдении порядка выдвижения обвинения.

Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа соответственно сенаторов и депутатов. Инициаторами процедуры должны выступить не менее 1/3 депутатов Государственной Думы, при наличии заключения специальной комиссии, образованной Государственной Думой.

Решение верхней палаты парламента о лишении неприкосновенности экс-президента должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения обвинения Государственной Думой. Экс-президент, в отношении которого выдвинуто обвинение, вправе участвовать в рассмотрении вопроса на заседании соответствующей палаты парламента.

Предусмотренная процедура аналогична процедуре отрешения от должности действующего главы государства.

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