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Поймали без маски клиента кафе "Беседка" в Бердске: Суд его накажет

18:48 09.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Покупатель отказался закрыть лицо даже после просьбы продавца. Кроме того, в среду проверили бердский ЦУМ на соблюдение санитарных правил.

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Контрольные мероприятия по соблюдение санправил прошли в Бердске 9 декабря

В рамках ежедневных рейдов по предприятиям потребительского рынка на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции сегодня, 9 декабря, сотрудники администрации Бердска и Роспотребнадзора проверили:

ТЦ «ЦУМ» (ул. Островского, 69А) и пункта общественного питания «Беседка»(ул. Островского, 69А к. 1).

По итогам проверок в  «Беседке» выявлен гражданин, который осуществлял покупку без средства индивидуальной защиты, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

На замечание продавца надеть маску не отреагировал. В отношении данного гражданина сотрудниками полиции собраны материалы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, по которым судом будет принято решение.

без маски кафе клиент коронавирус
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