Выплата 10 000 рублей на детей к Новому году 2021: есть ли шанс получить, ответил депутат Госдумы Олег Нилов

Деньги на каждого ребенка получили все родители в июне и июле 2020 года. Эта поддержка от Путина стала большим подспорьем в пандемию. Россияне ждали выплат к 1 сентября и вновь не теряют надежду. Что думают в Госдуме, узнал "Курьер. Среда. Бердск".

Выплату 10 000 рублей на детей ждут все родители в России к Новому году

Очень ждут выплату в 10 тыс. рублей на детей перед Новым годом родители всей России и Бердска.

Напомним, 10 тыс. рублей от Путина получили все мамы и папы в стране в пандемию в июне и июле 2020 года. Эта мера поддержки стала большой помощью в трудный период для всех, кто имеет детей от 0 до 16 лет. После этого все в стране ждали продолжения выплат к началу учебного года, и даже была создана петиция.

К концу года депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия" выдвинули инициативу о выплате 10 тыс. рублей в декабре 2020. Была ли она рассмотрена и одобрена правительством России? "Курьер. Среда. Бердск" обратился с этим вопросом к парламентариям, авторам инициативы. На вопрос редакции ответил депутат Олег Нилов.

- Инициатива всё еще рассматривается, - сообщил Олег Анатольевич "Курьер. Среда. Бердск" 9 декабря.

«Курьер. Среда. Бердск» уже не раз писал о том, как люди рассчитывают получить выплату в 10 тыс. рублей ещё раз.

Вторая волна коронавируса серьезно отразилась на экономическом состояние россиян с детьми, и сейчас они нуждаются в экономической поддержке.

Также редакция обращалась к депутату горсовета Новосибирска Натальей Пинус. От себя она пообещала вынести проблему на федеральный уровень.

Также, напомним, выплатят ли путинские 10 тыс. рублей на детей в декабре 2020, говорил депутат Госдумы Олег Шеин.

_____________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.