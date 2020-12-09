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Выплата 10 000 рублей на детей к Новому году 2021: есть ли шанс получить, ответил депутат Госдумы Олег Нилов

21:58 09.12.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Деньги на каждого ребенка получили все родители в июне и июле 2020 года. Эта поддержка от Путина стала большим подспорьем в пандемию. Россияне ждали выплат к 1 сентября и вновь не теряют надежду. Что думают в Госдуме, узнал "Курьер. Среда. Бердск".

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Выплату 10 000 рублей на детей ждут все родители в России к Новому году
Сюжет: Все пособия Путина
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Выплата 10 000 рублей на детей к Новому году 2021: есть ли шанс получить, ответил депутат Госдумы Олег НиловВыплаты на детей в декабре 2020: Кто достоин нового пособия в 15 000 рублей и при каких условиях, ответил депутат КалашниковЕщё 373 новостей

Очень ждут выплату в 10 тыс. рублей на детей перед Новым годом родители всей России и Бердска.

Напомним, 10 тыс. рублей от Путина получили все мамы и папы в стране в пандемию в июне и июле 2020 года. Эта мера поддержки стала большой помощью в трудный период для всех, кто имеет детей от 0 до 16 лет. После этого все в стране ждали продолжения выплат к началу учебного года, и даже была создана петиция.

К концу года депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия" выдвинули инициативу о выплате 10 тыс. рублей в декабре 2020. Была ли она рассмотрена и одобрена правительством России? "Курьер. Среда. Бердск" обратился с этим вопросом к парламентариям, авторам инициативы. На вопрос редакции ответил депутат Олег Нилов.

- Инициатива всё еще рассматривается, - сообщил Олег Анатольевич "Курьер. Среда. Бердск" 9 декабря.

«Курьер. Среда. Бердск» уже не раз писал о том, как люди рассчитывают получить выплату в 10 тыс. рублей ещё раз.

Вторая волна коронавируса серьезно отразилась на экономическом состояние россиян с детьми, и сейчас они нуждаются в экономической поддержке.

Также редакция обращалась к депутату горсовета Новосибирска Натальей Пинус. От себя она пообещала вынести проблему на федеральный уровень.

Также, напомним, выплатят ли путинские 10 тыс. рублей на детей в декабре 2020, говорил депутат Госдумы Олег Шеин.

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10000 рублей на ребенка выплата в 10000 рублей выплаты на детей пособия Олег Нилов Госдума РФ партия "Справедливая Россия"
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