Льготную ипотеку распространить на вторичное жилье предложила глава Совфеда

Матвиенко предложила распространить льготную ипотеку на вторичное жильё

У программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых, действующей сейчас в отношении новостроек, помимо очевидных плюсов, имеются и недостатки — наметившийся рост стоимости жилья в целом может смазать позитивный эффект. Поэтому следует подумать над мерами поддержки не только через прямое субсидирование процентной ставки, но и через целевое субсидирование, в том числе вторичного жилья. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета по развитию финансового рынка при палате регионов.

Среди ключевых для финансового сектора вопросов Валентина Матвиенко в ходе заседания отметила развитие рынка ипотечного кредитования. По её мнению, льготная программа ипотеки под 6,5 процента годовых для нового жилья — мера эффективная, но в то же время есть и определённые риски. В частности, наблюдающийся рост цен на жильё может «съесть» существенную часть помощи семьям, а также сформировался существенный разрыв между ценами на первичное и вторичное жильё.

«Надо подумать над мерами поддержки не только через прямое субсидирование процентной ставки, но и через целевое субсидирование, в том числе вторичного жилья, низкомаржинальных проектов», — цитирует спикера палаты "Парламентская газета". Такие механизмы, по её мнению, будут актуальны в рамках законопроекта о комплексном развитии территорий.

Надо подумать над мерами поддержки не только через прямое субсидирование процентной ставки, но и через целевое субсидирование

Касаясь вопросов совершенствования жилищного кредитования, Валентина Матвиенко обратила внимание на перспективы развития цифровой ипотеки и механизма жилищных сбережений. «Это существенно расширит долю граждан, которые могут позволить себе приобрести жильё в ипотеку», — уточнила председатель Совфеда.

Напомним, законопроект о стимулировании системы жилищных сбережений граждан был внесён в Госдуму группой депутатов в июле 2020 года. Авторы указывают, что запуск системы жилищных сбережений будет «выращивать» ипотечных заёмщиков — в рамках неё гражданин сможет целевым образом накапливать средства первоначального взноса для последующего получения ипотечного кредита. Согласно законопроекту, по договору жилищных сбережений банк обязан принимать от физического лица деньги и зачислять их на счёт жилищных сбережений. По истечении срока сбережения банк обязан возвратить всю сумму, выплатить проценты на неё и предоставить вкладчику кредит на приобретение жилья в оговоренной при заключении договора сумме и на предусмотренных этим договором условиях.

Валентина Матвиенко подчеркнула в ходе заседания, что сегодня «важно не допустить, чтобы неопытные инвесторы ущемлялись в правах и теряли средства». «Мы готовим новый законопроект, который расширяет такую защиту, — им предлагается закрепить требования к правилам продажи финансовых продуктов, в том числе в части стандартов добросовестной рекламы», — пояснила спикер.

Также Валентина Матвиенко призвала искать новые алгоритмы работы в целях привлечения средств граждан на фондовый рынок. При этом она положительно оценила эффект от создания института индивидуальных инвестиционных счетов. Сегодня число таких счетов стремится к трём миллионам, а объём средств, размещённых на них, достигает 300 миллиардов рублей. При этом количество россиян, открывших счета у брокеров, за два года выросло почти в четыре раза — до 8,5 миллиона счетов.