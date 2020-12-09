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Путин предостерег: у россиян не хватает денег на продукты. А в СССР их просто не было

19:48 09.12.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент призвал правительство не повторить ситуации, когда россияне не могут купить себе еды.

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Путин на заседании правительства призвал не допустить нехватку средств на продукты у россиян

Президент России Владимир Путин призвал не допустить ситуации как в СССР, когда люди не могли приобрести продукты, но если тогда, по его словам, был дефицит, то сейчас людям может не хватать денег.

"Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе. Помните, как тогда говорили? Вы еще человек молодой, может, не помните, а я помню. Тогда говорили так: в Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке. Мы сейчас об этом поговорим на втором совещании", - сказал Путин на совещании с членами правительства в среду, 9 декабря.

"Это вопрос, который требует особого внимания, в том числе, это касается и тех мер поддержки, которые правительство использует для поддержания экспортного потенциала отрасли. Это все правильно, это нужно делать, но надо посмотреть, по каким направлениям", - добавил президент.

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