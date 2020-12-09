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Школьные и транспортные карты позволят пополнять наличкой: запрет снимают

20:07 09.12.2020
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В августе запретили пополнять наличными любых анонимных (неперсонифицированных) электронных кошельков, что создало неудобства.

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В России отменяют запрет на пополнение наличными школьных и транспортных карт, выпущенных в форме неперсонифицированных электронных средств платежа (НЭСП). Соответствующий закон Госдума приняла 9 декабря.

В настоящее время порядка 60-70% данных карт пополняется наличными через кредитные организации или банковских платёжных агентов и используется далее для оплаты проезда в общественном транспорте или услуг в образовательных учреждениях (преимущественно для питания учащихся). Однако в августе был установлен запрет на пополнение наличными любых анонимных (неперсонифицированных) электронных кошельков.

Эти изменения затронули и некоторые транспортные и школьные карты. Закон, разработанный группой депутатов во главе с председателем Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, а также сенаторами Николаем Журавлёвым и Мухарбием Ульбашевым, отменяет запрет на пополнение наличными деньгами неперсонифицированных электронных средств платежа, используемых клиентами — физлицами, если эти средства используются для оплаты проезда в общественном транспорте, услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях и других услуг.

«Сохранение возможности пополнения таких карт наличными денежными средствами позволит получать гражданам удобные платёжные сервисы, повысит прозрачность денежного обращения, а также снизит финансовую нагрузку на бюджеты ряда субъектов Российской Федерации», — отмечают авторы документа.

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