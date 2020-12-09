"Академгородок 2.0": Построят детсад в Южном микрорайоне и реконструируют ГЦКиД в Бердске в 2021 году

В перечень объектов, необходимых для развития Новосибирского научного центра, входит 72 проекта, из них – 27 объектов транспортной инфраструктуры, 25 различных социальных.

Перечень важнейших объектов сопутствующей инфраструктуры Новосибирского научного центра представила замгубернатора Ирина Мануйлова

72 проекта инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры планируется реализовать для развития Новосибирского научного центра в рамках проекта «Академгородок 2.0». О ходе создания сопутствующей инфраструктуры Новосибирского научного центра (ННЦ) и дальнейших планах ее развития рассказала в ходе пресс-конференции замгубернатора Ирина Мануйлова.

Как отметила в ходе пресс-конференции заместитель губернатора Ирина Мануйлова, проект «Академгородок 2.0» не ограничивается только территорией Академгородка и созданием новых объектов научной инфраструктуры. Он включает несколько муниципальных образований, а также предусматривает развитие для обеспечения комплексного развития Новосибирского научного центра сопутствующей инфраструктуры – инженерной, социальной и транспортной. Руководством региона совместно с СО РАН сформирован и в ноябре утвержден правительством Новосибирской области перечень инфраструктурных проектов необходимых для развития ННЦ.

«Это совместная работа всех министерств, ведомств и муниципалитетов. Мы используем ресурсы национальных проектов – «Наука», «Образование», «Здравоохранения», «Демография», «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Развитие социальной инфраструктуры в рамках проекта «Академгородок 2.0» имеет приоритетное значение для обеспечения качества жизни и образования, прежде всего, для жителей Советского района, Кольцово, Краснообска, Бердска, Новосибирского района. Ряд социальных объектов уже реализован, ряд находится в высокой степени проработки», – подчеркнула она.

В общей сложности в перечень объектов, необходимых для развития Новосибирского научного центра, входит 72 проекта, из них – 27 объектов транспортной инфраструктуры, 25 различных социальных объектов, в числе которых строительство школ, детских садов, медицинских учреждений и учреждений культуры, а также 20 объектов инженерной инфраструктуры.

Так, в 2020 году, по словам Ирины Мануйловой, речь идет о строительстве четырех социальных объектов – двух школ (в Бердске на 1100 мест и Краснообске на 1100), пристройке к лицею №130 на территории Советского района, детском саду на 220 мест в Кольцово.

До конца 2021 года планируется завершить строительство нового здания гимназии №3, детского сада в микрорайоне Южный в Бердске.

В числе объектов здравоохранения – сосудистый центр на базе ЦКБ Академгородка. В рамках модернизации системы здравоохранения планируется строительство поликлиники в Нижней Ельцовке, врачебной амбулатории в поселке Ложок, второй очереди поликлиники в Краснообске и т.д.

В перечне социальных объектов также – строительство в Кольцово многофункционального культурного центра и универсального физкультурно-оздоровительного комплекса, физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Краснообске, реконструкция городского центра культуры в Бердске, реконструкция лыжной базы им. А. Тульского в Советском районе и другие объекты. В число проектов, необходимых для развития Новосибирского научного центра также вошли объекты электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, целый ряд автомобильных дорог и развязок.