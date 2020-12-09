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Построят четвертый православный храм в Бердске?

20:45 09.12.2020
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Предположительно, он будет построен в Белокаменном.

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Сергей:
-В нашем городе скоро начнется строительство четвертого православного храма. Предположительно, он будет построен в Белокаменном.

православный храм строительство
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