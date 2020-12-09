Назвали причину утечки персональных данных переболевших COVID-19 москвичей

В сеть попали более 350 файлов: фамилии, имена и отчества, адреса, телефоны, номера паспортов; среди файлов есть также закрытые чаты больниц и поликлиник.

Власти Москвы назвали причину утечки данных переболевших COVID-19

Утечка персональных данных москвичей, переболевших COVID-19, стала следствием человеческого фактора, заявил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

"Сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам", — приводятся его слова в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с инфекцией.

Лысенко отметил, что взломов или какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем правительства Москвы не было.



Проверка продолжается, а по ее результатам примут меры, заключил глава департамента.

Об утечке данных столичных пациентов с COVID-19 сообщили сегодня Telegram-каналы и СМИ. По словам основателя сервиса разведки утечек DLBI Ашота Оганесяна, в сеть попали более 350 файлов, самый свежий из которых датируется 12 июня. Это сведения о десятках тысяч москвичей: фамилии, имена и отчества, адреса, телефоны, номера паспортов; среди файлов есть также закрытые чаты больниц и поликлиник.

Власти Москвы проверяют информацию об утечках личных данных москвичей, которые переболели коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.