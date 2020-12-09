Отравились 16 детей хлором в бассейне "Дельфин" во время тренировки

16 детей отравились парами хлора в городском бассейне в Башкирии

В муниципальном бассейне оздоровительно-образовательного центра «Дельфин»в Башкирии 9 декабря группа детей отравилась хлором, сообщает МЧС по республике.

Сообщение поступило на пульт диспетчера в 14:40. Установлено, что во время группового занятия по плаванию в воде находились 16 детей (8-12 лет, шесть мальчиков, десять девочек) и два взрослых тренера. Они почувствовали недомогание и резкий запах хлора, после чего все самостоятельно вышли на улицу. Двоих мальчиков и двух девочек доставили в Учалинскую ЦРБ для осмотра, 12 детей уехали домой.

Отмечено, что бассейн, в котором произошел инцидент, достаточно большой - 25 х 10 метров, глубина - 2 метра.

«После осмотра в больнице все дети отпущены домой с родителями на амбулаторное лечение. Отравление парами хлора – состояние удовлетворительное», - говорится в сообщении.

СК Башкирии по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, (ч. 1 ст. 238 УК РФ), проводит доследственную проверку.