Вернуть налог на движимое имущества ради пополнения региональных бюджетов хочет кабмин

Власти отменили этот налог с расчётом, что компании будут обновлять основные производственные фонды. Этого не произошло, но бюджеты регионов лишились значительной доли доходов.

Кабмин планирует вернуть налог на движимое имущество

Правительство рассматривает возможность введения налога на движимое имущество, заявил замминистра финансов Алексей Лавров на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Задача проработать вопрос отказа от льготы, напомнил замглавы Минфина, содержится в одобренных кабинетом министров основных направлениях налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021-2023 годы.

Отмечается, что власти отменили этот налог с расчётом, что компании будут обновлять основные производственные фонды. Этого не произошло, но бюджеты регионов лишились значительной доли доходов. Выпадающие доходы субъектов страны от отмены налога на движимое имущество в 2019 году составили 183 млрд рублей.

Министерство финансов предлагало возместить потери с помощью повышения нормы перечислений от акцизов на алкоголь с 50 процентов до 80 процентов.

«Нас заверял Минфин, что все выпадающие доходы субъектов будут компенсированы. Однако расчёты субъектов и Минфина разнятся в два раза. И даже выпадающие доходы, рассчитанные Минфином, так и не компенсированы», — подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Министерство финансов предлагает снизить ставку налога на движимое и недвижимое имущество вдвое. Кабмин примет решение к марту 2021 года.

С 1 января 2019 года вступила в силу норма закона, в соответствии с которой движимое имущество, учитываемое на балансе как основные средства, исключено из объектов обложения налога на имущество организаций.

Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов отмечал, что налог на имущество является региональным и его сокращение привело к выпадению доходов из бюджетов. Сенатор в мае выступил с инициативой ввести налогообложение движимого имущества, предусмотрев постепенный переход к полной ставке налога.