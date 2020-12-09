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Алкоголь под запретом после прививки от COVID-19 три дня или полтора месяца, ответил создатель вакцины

22:35 09.12.2020 Фото: pexels.com
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Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь не идет. А лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию.

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Пить после введения вакцины не рекомендуют

Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал отказаться от употребления алкоголя в течение трех дней после прививки каждой из доз вакцины против коронавируса. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости перестать употреблять алкоголь по меньшей мере за две недели до вакцинации от COVID-19 и не пить после 42 дня, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

«Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию. Причем это справедливо не только для «Спутника V», но и для любой другой вакцины», — сказал Гинцбург.

По его словам, чрезмерное употребление алкоголя во время вакцинации может значительно снизить иммунитет и, как следствие, снизить эффект от вакцинации или вовсе сделать его бессмысленным.

алкоголь вакцина запрет иммунитет коронавирус прививки Александр Гинцбург
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От редакции

Хотите прививку поставить?

Аноним, 09 декабря 2020 23:15
НВР:
Обязательно
И думаю, я
Что кто хочет себя поберечь , тот и пить не будет

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