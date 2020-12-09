Алкоголь под запретом после прививки от COVID-19 три дня или полтора месяца, ответил создатель вакцины

Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал отказаться от употребления алкоголя в течение трех дней после прививки каждой из доз вакцины против коронавируса. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости перестать употреблять алкоголь по меньшей мере за две недели до вакцинации от COVID-19 и не пить после 42 дня, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
«Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию. Причем это справедливо не только для «Спутника V», но и для любой другой вакцины», — сказал Гинцбург.
По его словам, чрезмерное употребление алкоголя во время вакцинации может значительно снизить иммунитет и, как следствие, снизить эффект от вакцинации или вовсе сделать его бессмысленным.
Обязательно
И думаю, я
Что кто хочет себя поберечь , тот и пить не будет