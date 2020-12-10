10.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

БЕТОН, РАСТВОР в Бердске

13:41 10.12.2020
0

Миксер от 3 до 10 м3, т. 8-913-890-54-53, 8-913-746-71-11

% name% title

бетон раствор
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Защитит "паспортами" банковских клиентов от навязывания услуг ЦБ
15:00 10-12-2020
Защитит
БердскВакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются 4
14:58 10-12-2020
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
БердскПутинская выплата 10 000 рублей: Получат ли новое пособие в декабре 2020 семьи с детьми
14:50 10-12-2020
Путинская выплата 10 000 рублей: Получат ли новое пособие в декабре 2020 семьи с детьми
По каким правила выплатят зарплату за декабрь 2020 года: кто получит?
14:47 10-12-2020
По каким правила выплатят зарплату за декабрь 2020 года: кто получит?
Что будет, если ездить с затертыми номерами? Юристы все объяснили
14:45 10-12-2020
Что будет, если ездить с затертыми номерами? Юристы все объяснили
БердскТранспортная реформа в Бердске не обсуждается. Заявление власти
14:44 10-12-2020
Транспортная реформа в Бердске не обсуждается. Заявление власти
БердскСтанет ли мэром спикер горсовета Владимир Голубев в Бердске, ответ из первых уст
14:40 10-12-2020
Станет ли мэром спикер горсовета Владимир Голубев в Бердске, ответ из первых уст
БердскКармические отношения: Болит в области пупка — с прошлым или будущим связана эта боль, ответила парапсихолог Светлана Фея жителям Бердска
14:40 10-12-2020
Кармические отношения: Болит в области пупка — с прошлым или будущим связана эта боль, ответила парапсихолог Светлана Фея жителям Бердска
Около 20 школ пострадали от землетрясения в Иркутске. Смотрите видео
14:34 10-12-2020
Около 20 школ пострадали от землетрясения в Иркутске. Смотрите видео
Сколько стоит бензин и дизтопливо на АЗС в Новосибирской области
14:30 10-12-2020
Сколько стоит бензин и дизтопливо на АЗС в Новосибирской области