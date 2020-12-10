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Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются

14:58 10.12.2020
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г. Бердск, ул. Промышленная, 8. vacancy@notis.ru, т. 8(38341) 5-82-10.

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ООО «НОТИС» требуются:

• Токарь

• Заточник, шлифовщик (с опытом работы)

• Термист (с опытом работы)

• Инженер-электронщик (электрическая и мех. регулировка узлов машин)

• Слесарь механосборочных работ (металлообработка по чертежам)

• Электрогазосварщик (газорезчик)

• Инженер-конструктор (Inventor, Solid works)

• Комплектовщик, резчик металла

З/п по договоренности (средняя - 30 000 руб.)

Доставка автобусами жителей г.Бердска и Искитима.

Оплата проезда жителям г. Новосибирска. Своя столовая. Полный соц. пакет.

г.Бердск, ул.Промышленная, 8. vacancy@notis.ru т. 8(38341) 5-82-10.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Анон, 26 ноября 2020 19:56
"средняя - 30 000 руб." У кого то 12000, а у кого то 100000? Видно так нужны раз только с опытом требуются.
Аноним, 01 декабря 2020 19:33
Сколько Нотис существует, столько и потребность одних и тех же специалистов, что же такая текучка?
Аноним, 01 декабря 2020 21:41
Там нет текучки, просто должно быть так, рабочие места это называется.
Аноним, 01 декабря 2020 22:28
" Аноним, 01 декабря 2020 21:41
Там нет текучки, просто должно быть так, рабочие места это называется."

Конечно нет текучки, а вас звать Нео и вы живёте в матрице при коммунизме с 2000 года...

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