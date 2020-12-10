Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются

г. Бердск, ул. Промышленная, 8. vacancy@notis.ru, т. 8(38341) 5-82-10.

ООО «НОТИС» требуются: • Токарь • Заточник, шлифовщик (с опытом работы) • Термист (с опытом работы) • Инженер-электронщик (электрическая и мех. регулировка узлов машин) • Слесарь механосборочных работ (металлообработка по чертежам) • Электрогазосварщик (газорезчик) • Инженер-конструктор (Inventor, Solid works) • Комплектовщик, резчик металла З/п по договоренности (средняя - 30 000 руб.) Доставка автобусами жителей г.Бердска и Искитима. Оплата проезда жителям г. Новосибирска. Своя столовая. Полный соц. пакет. г.Бердск, ул.Промышленная, 8. vacancy@notis.ru т. 8(38341) 5-82-10. на правах рекламы

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